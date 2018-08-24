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Рубль может скорректироваться к доллару в район 65

Экономика

…если не произойдет чего-либо экстраординарного, заявил эксперт

Рубль может скорректироваться к доллару в район 65
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курс рубля

Москва, 24 августа 2018, 15:37 — REGNUM  ЦБ РФ 23 августа объявил о том, что прекращает выкупать валюту с рынка в пользу Минфина в рамках бюджетного правила. Мораторий будет действовать до конца сентября 2018 года, но регулятор может продлить этот срок в случае, если этого будет требовать ситуация. Нельзя сказать, что шаг неожиданный, скорее запоздалый как это частенько бывает. Российский мегарегулятор всегда прибегает к вербальным интервенциям и конкретным действиям, после сильных обвалов национальной валюты, не предпринимая превентивных мер, чтобы этого не происходило, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

В свою очередь 22 августа официально санкции в отношении РФ со стороны США не были введены. Дату перенесли на 27 августа. Однако справедливости ради стоит отметить, что все риски санкций уже заложены в котировки. Поэтому если на следующей неделе не произойдет чего-либо экстраординарного, рубль может скорректироваться к доллару в район 65.

«Глобально для рубля сложилась не очень хорошая ситуация. Давление на него будет усиливаться за счет санкций со стороны США и западной коалиции. Также развитие полномасштабной торговой войны может повлиять на снижение мирового спрос на сырье, в том числе на нефть, что ударит по рублю и конечно текущий цикл повышения ставок в США. Все эти факторы приведут к ослаблению рубля в долгосрочной перспективе», — полагает эксперт.

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