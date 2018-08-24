Евростат: итальянцы стали беднее, чем средние жители ЕС

Рим, , 15:33 — REGNUM По данным европейской статистики, в Италии в период с 2010 по 2016 годы ухудшилась ситуация с уровнем доходов в сравнении со среднеевропейскими показателями, сообщает Il Sole 24 Ore в пятницу, 24 августа.

Эксперты Евростат отмечают, что, по данным за 2016 год, 30% граждан Италии угрожает бедность. Шестью годами ранее тот же показатель составлял 25%. В среднем в Евросоюзе он почти не изменился, сократившись с 23,8 до 23,5%.

В тяжелых материальных условиях живет 12,1% населения Италии, в 2010 году этот показатель составлял 7,4%. В Евросоюзе за тот же период показатель снизился с 8,4 до 7,5%. Таким образом, если в 2010 году доля живущих в сложных условиях в Италии была ниже, чем в среднем в ЕС, то в 2016 году — выше.

Аналогичным образом обстоит ситуация с ВВП на душу населения. В 2010 году в Италии этот показатель был значительно выше (23 700 евро в год), чем в Европе (19 800). Шесть лет спустя ситуация изменилась: 28 200 евро в Италии — и 29 100 евро в ЕС.

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Один из более конкретных показателей исследования — доля граждан, из-за нехватки средств неспособных в достаточной мере обогревать свое жилище: в Италии их 16,1%, на 4,5% больше, чем шестью годами ранее, в то время как в ЕС показатель сократился с 9,5 до 8,7%.

Еще одной важнейшей проблемой остается молодежная безработица. 42,2% получивших дипломы об образовании граждан Италии в возрасте от 20 до 34 лет не имеют работы (впрочем, шесть лет назад этот показатель был еще выше — 47,1%). В среднем в ЕС он почти вдвое ниже — 22,6%.