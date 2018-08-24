«Увеличение пенсионного возраста затронет «институт бабушек»

с. Алтайское, Алтайский край, , 15:24 — REGNUM Отношение к повышению пенсионного возраста неоднозначное. Определенный ответ «за» или «против» дать сложно, потому что есть спорные моменты, которые вызывают вопросы, но положительных моментов больше, заявила корреспонденту ИА REGNUM директор МБОУ «Алтайская средняя школа №5», с. Алтайское, Алтайский район Алтайского края Ольга Санасина.

С одной стороны, повышать возраст нужно, потому что число работающих уменьшилось. и содержать одному работающему двух пенсионеров тяжело. С другой стороны, слишком резко планируют увеличить возраст женщинам. В России подрастающее поколение обычно растят бабушки. В российском обществе бабушки и дедушки занимают значительное место, очень сильно развит «институт бабушек». А будут ли свободными бабушки и дедушки при продлении пенсионного возраста. Если они будут работать дольше, для полноценного общения с внуками времени не останется.

«Вместе с тем плохого в увеличении пенсионного возраста всё же меньше, чем хорошего. В частности, эта мера заставит людей задумать о своем здоровье, о здоровом образе жизни. Людям нужно пересмотреть приоритеты, выйти из зоны комфорта, и посмотреть на ситуацию с другой стороны. Необходимость в реформировании пенсионной системы существует, но властям стоит решать этот вопрос разумно», — высказала свое мнение Санасина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»