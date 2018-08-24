За полгода Киргизия наторговала с другими странами почти на 223 млрд рублей

Бишкек, , 15:17 — REGNUM В январе — июне 2018 года внешнеторговый оборот Киргизии достиг $3 млрд 249,9 млн (222,7 млрд рублей), что больше аналогичного показателя первой половины 2017 года на 17,1%. Такие данные приводятся в ежемесячном докладе национального статистического комитета республики.

За этот период Киргизия завезла иностранных товаров на сумму $2 млрд 438,1 млн (около 167,1 млрд рублей) и поставила зарубежным партнерам продукцию на $811,8 млн (55,6 млрд рублей). При этом импорт вырос на 22,8% процента, а экспорт — только на 2,7%.

Объем взаимной торговли Киргизии с другими участниками Евразийского экономического союза в первом полугодии текущего года вырос на 4,9% и составил $1 млрд 116,4 млн (76,5 млрд рублей). В том числе, импорт — $805,4 млн (около 55,2 млрд рублей), экспорт — $311 млн (21,3 млрд рублей).

При этом экспорт киргизстанских товаров в Россию увеличился на 41,2% и достиг $181 млн (2,4 млрд рублей), а импорт российской продукции вырос на 5,2% и составил $556,5 млн (более 38,1 млрд рублей).

Экспорт в Казахстан снизился на 2,2% и сложился в сумме $126,2 млн (более 8,6 млрд рублей), а импорт упал на 4,6% и составил $234,9 млн (около 16,1 млрд рублей). Экспорт в Белоруссию сократился на 11,9% и был равен $3,7 млн (253,5 млн рублей), импорт также снизился на 48,9% — до $13,8 млн (945,6 млн рублей).

Меньше всего наторговала Киргизия с Арменией. Так, экспорт киргизстанской продукции в эту страну составил лишь $100 тысяч (около 6,9 млн рублей), а импорт армянских товаров в указанный период снизился на 50% и установился на уровне $200 тысяч (13,7 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что внешнеторговый оборот Киргизии по итогам 2017 года составил около $6,3 млрд (около 429,6 млрд рублей по текущему курсу) и увеличился по сравнению с 2016 годом на 12,5%. При этом экспорт вырос на 13,8%, а импорт — на 12%.

Отметим, что товарооборот между Киргизией и другими членами ЕАЭС в 2017 году увеличился на 16,6% и превысил $2,4 млрд (165,7 млрд рублей). В том числе с Россией — на сумму свыше $1,4 млрд (более 98,8 млрд рублей), что превосходит показатель 2016 года на 9,2%.