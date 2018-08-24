Омским учителям пообещали прибавку к зарплате

Омск, , 15:16 — REGNUM Оклады омских учителей с 1 сентября 2018 года вырастут на 5%. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 24 августа, в правительстве Омской области.

Педагогам о росте окладов на августовском совещании работников системы образования сообщил врио губернатора Александр Бурков.

В облправительстве напомнили, что у школьных учителей региона уровень заработной платы практически не менялся последние три года.

«Конечно, 5% — не так много, как хотелось бы. Но как только ситуация с региональным бюджетом улучшится, мы к этому вопросу вернемся», — заявил врио губернатора.

Он подчеркнул, что в этом году финансирование отрасли образования в целом увеличено на 15% по сравнению с 2017 годом:

«Сейчас это 20 млрд рублей, и большая их часть, конечно, идёт на оплату труда 14 тысяч омских педагогов».

Добавим, по данным Новосибирскстата, в Омской области в январе — мае 2018 года средняя зарплата работников образования (сюда входят не только учителя, прим. ИА REGNUM ) составляла 26 455 рублей.

В Омскстате ИА REGNUM сообщили, что в 2017 года в общеобразовательных организациях Омской области трудились 16,7 тыс. педагогических работников, в том числе 14,2 тыс. учителей. Преобладающее число учителей (89%) — женщины.