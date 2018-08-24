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СМИ: Трамп предложил Италии помощь в уплате госдолга

Экономика

Какой именно механизм может быть задействован, неясно

СМИ: Трамп предложил Италии помощь в уплате госдолга
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Рука помощи

Рим, 24 августа 2018, 15:05 — REGNUM  Во время недавнего телефонного разговора президент США Дональд Трамп предложил премьер-министру Италии Джузеппе Конте помощь в финансировании итальянского госдолга, сообщает в пятницу, 24 августа, Corriere della Sera со ссылкой на информированные источники.

При этом источники издания затруднились определить, о каких механизмах может идти речь, ведь у администрации президента США нет собственных фондов, которые можно было бы использовать подобным образом.

В то же время, как отмечают эксперты, финансовая поддержка США могла бы «смягчить» переходный для Италии период в случае гипотетического выхода страны из еврозоны.

В 2019 году Италия планирует разместить облигации на 400 млрд евро. В 2017 году госдолг превысил 130% ВВП. Правительство работало с программой выкупа активов Европейского центробанка, но срок действия этой программы завершится в декабре 2018 года.

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Как сообщалось ранее, в сентябре 2018 года министр экономики и финансов Италии Джованни Триа совершит визит в Китай. Одним из предложений, которые он намерен сделать, как раз и будет финансирование итальянского госдолга. Кроме того, по данным итальянских СМИ, правительство рассматривает и возможность обращения к России за финансовой поддержкой.

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Экономика Италии
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