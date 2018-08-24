Новые резиденты Иннополиса будут работать над искусственным интеллектом

Иннополис, Татария, , 15:02 — REGNUM Сразу две компании из десяти, ставших новыми резидентами особой экономической зоны «Иннополис», будут работать над программными решениями в области искусственного интеллекта, сообщает 24 августа пресс-служба администрации одноименного города.

Компания «Провектус Лаб», которая специализируется на разработке программного обеспечения для корпоративного сегмента, мобильных платформ и электронной коммерции, планирует проведение в «Иннополисе» научно-исследовательских работ в области машинного обучения, искусственного интеллекта и обработки больших данных.

Специалисты компании EORA, разработавшие приложение для помощи водителям в сложных ситуациях, а также технологии машинного слуха и компьютерного зрения, займутся разработкой программного комплекса, позволяющего создавать решения на основе искусственного интеллекта.

Положительные решения о включении новых резидентов были приняты на заседании наблюдательного совета ОЭЗ «Иннополис». Предполагается, что десять новых резидентов привлекут в развитие инновационного города 181 млн рублей.

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