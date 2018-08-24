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Рациональное зерно в повышении пенсионного возраста есть

Экономика

Для это существуют экономические обоснования, заявил эксперт

Абакан, 24 августа 2018, 14:48 — REGNUM  Вопрос о повышении пенсионного возраста еще обсуждается, но экономические обоснования этой меры есть, это уменьшение числа работающих по отношению к пенсионерам, повышение качества жизни в стране, увеличение пенсий нынешним пенсионерам, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор республиканской газеты «Хабар» (Хакасия) Родион Сунчугашев.

«Граждане воспринимают этот шаг не очень позитивно. Поэтому, мне кажется, властями будет принято усреднённое, более мягкое решение, например, снизить пенсионный возраст женщинам не на восемь лет, а на меньший срок. При этом рациональное зерно в предложении правительства РФ о повышении пенсионного возраста есть. Предпринимать какие-то шаги по изменению нынешней пенсионной системы нужно, она уже устарела», — высказал свое мнение эксперт.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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