Пятница, 24 Августа 2018 года
15:57:46 МСК

Ак Барс Банк планирует внедрить в школы собственную финансовую систему

Экономика

Обычной карты для школьного турникета уже недостаточно

Казань, 24 августа 2018, 14:35 — REGNUM  Ак Барс Банк разработал собственную финансовую систему для образовательных учреждений, которая в виде отдельных сервисов работает в трех городах Татарии: в Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске, сообщает 24 августа пресс-служба банка.

«Проект готов к массовому внедрению в школы, училища, вузы и кампусы любых городов», — говорится в сообщении.

Название разработанной системы получило приставку «эко». В нее входят проект «Карта школьника», позволяющий осуществлять контроль доступа и оплату, приложение «Ак Барс Онлайн 3.0», транспортное приложение, система лояльности, а также цифровые сервисы для учеников и родителей.

В банке отмечают, что на следующем этапе развития экосистема будет расширена путем включения в нее биометрического решения на основе распознавания лиц. Как пояснил руководитель проектного офиса инновационного развития Ак Барс Банка Дамир Галиев, это новшество будет способствовать развитию концепции безбарьерной среды и росту проникновения безналичных платежей.

Читайте также: Ак Барс Банк прокомментировал иск с требованием признать его банкротом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Банковское дело
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить