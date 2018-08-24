Ак Барс Банк планирует внедрить в школы собственную финансовую систему

Казань, , 14:35 — REGNUM Ак Барс Банк разработал собственную финансовую систему для образовательных учреждений, которая в виде отдельных сервисов работает в трех городах Татарии: в Набережных Челнах, Нижнекамске и Зеленодольске, сообщает 24 августа пресс-служба банка.

«Проект готов к массовому внедрению в школы, училища, вузы и кампусы любых городов», — говорится в сообщении.

Название разработанной системы получило приставку «эко». В нее входят проект «Карта школьника», позволяющий осуществлять контроль доступа и оплату, приложение «Ак Барс Онлайн 3.0», транспортное приложение, система лояльности, а также цифровые сервисы для учеников и родителей.

В банке отмечают, что на следующем этапе развития экосистема будет расширена путем включения в нее биометрического решения на основе распознавания лиц. Как пояснил руководитель проектного офиса инновационного развития Ак Барс Банка Дамир Галиев, это новшество будет способствовать развитию концепции безбарьерной среды и росту проникновения безналичных платежей.

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