Смольный за 11 млн рублей подправит проект метро «Театральная»

Санкт-Петербург, , 14:33 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга объявили конкурс на корректировку документации по строительству продолжения Лахтинско-Правобережной линии метрополитена — от действующей станции «Спасская» до будущей станции «Морской фасад».

Речь идет об исправлении проекта станции «Театральная», которая расположится вблизи Мариинского театра. На эти цели Смольный выделяет 11 млн рублей, сообщает 24 августа «Деловой Петербург».

Вестибюль будущей станции «Театральная» должен появиться на перекрестке улицы Декабристов и улицы Глинки.

Корректировка проекта потребовалась в связи с изменением целого ряда норм, относящихся к строительству и эксплуатации метро, в том числе норм по безопасности станций. Победитель конкурса должен завершить все работы к декабрю 2018 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, Лахтинско-Правобережная (четвертая) ветка метро должна быть продолжена в сторону Васильевского острова. Сейчас метростроители трудятся над продолжением ветки от «Спасской» к «Театральной» и далее, к «Горному институту» на Большом проспекте Васильевского острова.

Пуск движения здесь планируется в IV квартале 2019 года. После его запуска общая длина пути четвертой линии от «Улицы Дыбенко» будет равна 14,84 км. В перспективе планируется продолжение Лахтинско-Правобережной линии до станции «Морской фасад».