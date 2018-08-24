Абакан, , 14:24 — REGNUM К повышению пенсионного возраста нормальное, спокойное отношение. Бюджет не позволяет стране разбрасываться опытными кадрами. Кроме того, сейчас в России на шесть работающих граждан приходится пять пенсионеров. Довольно сложно работающим «кормить» пенсионеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный редактор газеты «Хакасия» Сергей Сипкин.

Что касается сферы печати, то в редакции работает довольно много возрастных работников (треть). Это, как правило, работники очень высокой квалификации — корректоры, фотографы, журналисты — все они очень высокого класса. В печатном деле давно перешли к практике, что 60 лет для мужчины и 55 лет для женщины — это не основание их увольнять. Если это сотрудники хорошие, то руководство их оставляет и очень ценит,.

«Может быть, стоит рассмотреть ранний выход не пенсию родителей многодетных семей и не повышать пенсионный возраст для северных регионов, эти предложения стоит обсудить. Но в целом отношение к проведению пенсионной реформы в России положительное. Шаг целесообразный», — высказал свое мнение Сипкин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»