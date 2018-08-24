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Руководители Тверской области и Дагестана обсудили вопросы сотрудничества

Экономика

Стороны обсудили вопросы экономического и культурного сотрудничества и указы президента

Руководители Тверской области и Дагестана обсудили вопросы сотрудничества
Иллюстрация: Пресс-служба правительства Тверской области
Встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени с исполняющим обязанности главы Республики Дагестан Владимиром Васильевым

Тверь, 24 августа 2018, 14:11 — REGNUM  Двусторонняя встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени с исполняющим обязанности главы Республики Дагестан Владимиром Васильевым состоялась в Твери 24 августа. Как сообщила пресс-служба областного правительства, стороны обсудили вопросы экономического и культурного сотрудничества между Тверской областью и Дагестаном, вопросы реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Указ предусматривает разработку и реализацию приоритетных национальных проектов в демографии, здравоохранении, образовании, жилье и городской среде, экологии, автотранспортной инфраструктуре, сфере труда и поддержки занятости, науке, цифровая экономике, культуре, малом и среднем предпринимательстве и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы, международной кооперации и экспорте.

Тверская область поставляет в Дагестан промышленную продукцию ведущих предприятий — экскаваторы, станки, радиаторы, полиграфические краски. В то же время Республика Дагестан является для тверского региона крупным поставщиком плодоовощной продукции. В числе других направлений сотрудничества — развитие культуры, туризма, спорта, АПК, подготовка квалифицированных кадров для сельскохозяйственных предприятий.

Также 24 августа губернатор Игорь Руденя и исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, а также первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Татьяна Яковлева принимают участие в работе Форума муниципальных образований Тверской области.

Форум объединил представителей всех муниципальных образований региона, лидеров общественного мнения, ветеранских и молодёжных военно-патриотических организаций. Всего в нем принимают участие свыше трех тысяч делегатов. Основная тема — ключевые направления реализации в Тверской области Стратегии развития страны до 2024 года.

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Межрегиональное сотрудничество
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