Новочеркасский завод разработал импортозамещающие смазки для оборудования

Новочеркасск, Ростовская область, , 13:51 — REGNUM Новочеркасский завод смазочных материалов (НЗСМ, входит в ГК «Титан») разработал импортозамещающую линейку комплексных литиевых смазок, сообщил директор предприятия Игорь Костюк.

«Смазки обладают высокими антиокислительными свойствами и трибологическими характеристиками, к которым относятся трение и износ механизмов. Они предназначены для железнодорожной, автомобилестроительной и металлургической отрасли», — приводит пресс-служба ГК Титан слова Костюка.

Отмечается, что характеристики новых материалов выше в сравнении с обычными литиевыми смазками, что позволяет увеличить срок службы эксплуатируемых механизмов в 1,5 раза.

Разработанные смазки отличают более высокие показатели по температуре каплепадения, что позволяет использовать их при диапазоне температур от — 50 до +260°С. Продукция будет поставляться на предприятия в 180-килограммовых бочках и металлических барабанах по 18 кг. Треть объема будет фасоваться в картуши по 0,4 кг.

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