Жители Алтайского края не охладели к покупкам

Барнаул, , 13:55 — REGNUM Несмотря на все финансовые катаклизмы, связанные с падением рубля и повышением бензиновых цен, покупательная способность жителей Алтайского края осталась примерно на том же уровне, что и в первом полугодии 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Данные, опубликованные Алтайкрайстатом, свидетельствуют о том, что по итогам шести месяцев 2018 года оборот розничной торговли в крае составил 150,4 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 1,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Причём, положительная динамика наблюдается как в продовольственном, так и непродовольственном сегментах торговли.

«В январе-июне наибольший рост розничных продаж в сегменте non-food отмечен на периферийные устройства (в 1,9 раза), велосипеды (на 36,5%), лампы осветительные (бытовые) (на 24,3%), аудио‑ и видеотехнику (на 16%), автомобильные детали, узлы и принадлежности (на 13,4%), автомобили легковые (на 11,5%), мебель (на 11,2%), лекарственные средства (на 10,4%)», — поясняют статистики.

В целом оборот розничной торговли непродовольственными товарами в сопоставимых ценах увеличился на 1,8% до 75,1 млрд рублей. Что касается продовольственных товаров, то здесь оборот составил 75,3 млрд рублей (101% в сопоставимых ценах).

Наибольшим спросом пользовался картофель (18%), свежие овощи (7,2%), чай, кофе, какао (8,6%), крупы (8,3%), кондитерские изделия (на 6,1%), молочные продукты (4,6%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам деятельности организаций потребительского рынка края за 2017 год можно было тоже сделать вывод о восстановлении покупательского спроса. Если по итогам 2015 года оборот розничной торговли в Алтайском крае снижался почти на 10% и составлял чуть более 163 миллиардов рублей, то по итогам 2017 года этот показатель превысил 339 миллиардов рублей (100,7% к 2016 году).

На этом фоне розничный товарооборот торговли продовольственными товарами вырос в сопоставимых ценах на 1,3%, непродовольственными — на 0,1%. Доля продовольственных товаров в 2017 году составила 49,9%, непродовольственных — 50,1%.

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