Пятница, 24 Августа 2018 года
14:31:44 МСК

Старейшая туристическая компания Урала исключена из реестра туроператоров

Экономика

Но продолжит работу в другом качестве

Старейшая туристическая компания Урала исключена из реестра туроператоров
rawpixel
Собирались в отпуск

Екатеринбург, 24 августа 2018, 13:47 — REGNUM  Старейшая туристическая компания Екатеринбурга «Фонд мира» исключена из числа туроператоров Ассоциации «Турпомощь». Та же судьба постигла компанию «Веди ТУР Элит» (Москва), говорится в официальном сообщении на сайте Ростуризма.

Заявления о выходе из числа туроператоров подали сами компании. По сведениям представителей компаний, «Веди ТУР Элит» на 22 августа не имел не исполненных обязательств. «Фонд мира» планировал исполнить последние обязательства 24 августа.

Сегодня, 24 августа, началось формирование реестра не исполненных обязательств. Решение об этом принял наблюдательный совет Ассоциации «Турпомощь». А о компании «Фонд мира» известно, что теперь она будет работать в качестве не оператора, а туристического агента.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Туризм
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить