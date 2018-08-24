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Монголия и Китай подписали договор о строительстве газопровода

Экономика

Газопровод из России в Китай пройдет по территории Монголии

Монголия и Китай подписали договор о строительстве газопровода
Иллюстрация: Gazprom.ru
Строительство газопровода

Улан-Батор, 24 августа 2018, 13:44 — REGNUM  Заключение договора о сотрудничестве в рамках совместного проекта КНР, РФ и Монголии по постройке газопровода состоялось сегодня, 24 августа, в Улан-Баторе, передает корреспондент ИА REGNUM.

С китайской стороны документ подписали Ван Го, председатель руководящего совета китайской компании, которая является инвестором проекта, и Жан Зянь Гуо, председатель руководящего совета группы 25-го железнодорожного бюро КНР, которое будет работать в качестве подрядчика.

Отметим, во время встречи глав РФ, КНР и Монголии, состоявшейся 9−10 июня 2018 года в городе Чиндао КНР в рамках саммита ШОС, стороны обсуждали и этот проект. Президент Халтмаагийн Баттулга выразил надежду на то, что Россия и Китай примут предложение проложить через территорию Монголии газопровод из России в Китай. Эту идею тогда поддержал президент России Владимир Путин.

По данным министерства иностранных дел Монголии, церемония закладки газопровода пройдет в сентябре в Улан-Баторе, ожидается участие глав всех трех стран.

Как отметил представитель китайской стороны, разработка технико-экономического обоснования проекта завершена, газопровод будет построен вдоль монгольской железной дороги.

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Экономика Монголии
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