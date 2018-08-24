Прокурорский ремонт: три здания в Татарии капитально отремонтируют

Лениногорск, Татария, , 12:50 — REGNUM Сразу три здания прокуратур Татарии планируется отремонтировать осенью 2018 года. Прокуратура региона объявила три аукциона по выбору исполнителей на 6 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Первый аукцион пройдёт для выбора подрядчика на капитальный ремонт здания Лениногорской городской прокуратуры. Работы оценили в 1 312 991 рубль. Госконтракт будет оплачен федеральными средствами, как и все остальные.

Преимущество в тендере отдаётся малому бизнесу и социально ориентированным некоммерческим организациям. Работы, как и по двум другим объектам, должны завершить до 31 октября 2018 года.

В технической документации уточняется, что при работах в Лениногорске должен быть использован керамический лицевой кирпич длиной не менее 250 мм, водоэмульсионная белая краска, портландцемент, щебень из природного камня.

В тот же день республиканская прокуратура объявила тендер на проведение капитального ремонта здания прокуратуры Менделеевского района. Начальная цена лота составила 3 130 130 рублей.

Здание прокуратуры Верхнеуслонского района, расположенное в с. Верхний Услон, также будет капитально отремонтировано, но начальная цена скромнее — 324 507 рублей.

Напомним, в соседней Нижегородской области в прокурорской среде также предстоит капитальный ремонт, но фасада. Его приведут в порядок на здании прокуратуры на улице Ижорская, 25 в Нижнем Новгороде и на эти цели планируется потратить 1 475 193 рубля. Работы должны закончить за 30 дней с момента заключения контракта, а победителя выберут 27 августа 2018 года.