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В Кемеровской области завершено строительство дороги Бачатский-Старобачаты

Экономика

Сумма инвестиций в проект составила 1,5 млрд рублей

Кемерово, 24 августа 2018, 12:33 — REGNUM  Построенная в Кемеровской области автодорога Бачатский-Старобачаты позволит угольной компании «Кузбассразрезуголь» поддержать существующий объем добычи на уровне 9,5 млн тонн в года, а в перспективе и нарастить объемы угледобычи, сообщает пресс-служба предприятия.

Торжественная церемония открытия дороги состоялась накануне. В ней приняли участие и.о. губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Козицын.

В компании сообщили, что сумма инвестиций на реализацию проекта составила 1,5 млрд рублей. Во время церемонии открытия Козицын сообщил, что инвестиционная программа «Кузбассразрезугля», в рамках которой была построена автодорога, открывает для Бачатского разреза «новые горизонты с запасами угля, которые превышают 500 миллионов тонн». По его словам, это позволит предприятию добывать уголь как минимум 50 лет.

«Кузбассразрезуголь» — российская угольная компания, вторая в стране по объёму добычи (суммарно 46,3 млн тонн в 2017 году). В состав предприятия входят шесть филиалов: угольные разрезы Кедровский, Моховский, Бачатский, Краснобродский, Талдинский, Калтанский, а также единственное в компании предприятие по подземной добыче угля — шахта Байкаимская. Управляющая организация — УГМК-Холдинг.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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