Цену на нефть гонят вверх изменения на мировых рынках

Москва, , 12:11 — REGNUM Масштабные изменения на глобальных рынках снова гонят цену на нефть вверх, к верхней границе коридора, определенного ранее на встрече ОПЕК+ в районе $80 за баррель. Несмотря на новости и фундаментальные причины, основные экспортеры, как и США, не выходят за рамки договоренностей, хотя подвижки внутри них заметнее с каждым днем, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Консультационного центра «Митчелдин» Денис Друщляк.

«Китай и США не смогли достигнуть компромисса по ограничениям в торговле и следующий раунд переговоров уже на суммы в 200 млрд долларов неизбежен. В то же время, такое давление на рынках приводит к росту цен на нефть, поскольку основные экспортеры испытывают трудности, как фундаментальные, так и санкционные, поэтому опасения к осени столкнуться с дефицитом предложения приводят к повышению ставок по контрактам», — пояснил эксперт.

Кроме того, на локальном российском рынке из-за ослабления отечественной валюты рублевая цена на нефть превысила исторический максимум, что удерживает торги на существующих позициях, но возможные проблемы из-за выхода из американского доллара уже в ближайшем будущем подталкивают котировки вверх.

«Можно отметить, что темпы прироста на санкционных новостях уже почти не оказывают влияния на торги, но выход новых участников рынка после летнего перерыва вносит свои коррективы, поэтому изменения на бирже становятся все сильнее. Котировки на уровне $75−75,50 за баррель будут удерживаться сегодня, 24 августа, под конец дня, поэтому прогноз на окончание недели — нейтрально-положительный», — полагает Друщляк.

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