Рубль отыграл падение и пошёл в рост

Москва, , 12:02 — REGNUM Судя по тому, как бодро 23 августа укрепилась отечественная валюта (за полчаса — сразу на рубль) после объявления ЦБ РФ о прекращении покупок долларов для Минфина, напрашивается вывод, что позиция ЦБ будет оставаться доминирующим фактором курсообразования рубля — как минимум до 27 августа, новой даты вступления в силу нового пакета антироссийских санкций, слухи о которой сегодня, 24 августа, утром муссируются в инфопространстве, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«После заявления ЦБ РФ о приостановке скупки долларов 24 августа днем российская валюта не только отыграла падение 23 августа, но и вышла в рост. В моменте рубль подрастал до 67,62 за доллар и 78,34 за евро», — отметил эксперт.

Стоит напомнить, что, согласно данным на сайте конгресса США, пакет должен был вступить силу с 22 августа. Однако вчера американские законодатели были настолько увлечены обсуждениями криминальных обвинений против людей из избирательной команды Дональда Трампа, что, возможно, выпустили этот важный момент из виду.

«24 августа, скорее всего, такого сильного катализатора поддержки рубля уже не будет, поэтому рубль, скорее всего, будет торговаться в рамках общерыночных трендов для валют развивающихся рынков. Позитива в отношении последних, к сожалению, не наблюдается. Помимо всех известных болевых точек — Турция, Иран, Китай, Россия, — появилась информация о правительственном кризисе в Австралии. Исходя из технико-графической картины, у рубля — высокие шансы на ближайшие дни остаться внутри торгового коридора 67,70−68,70 рубля за доллар, и он, видимо, будет ближе к верхней границе диапазона», — полагает Рожанковский.

Читайте также: Рубль пытается протолкнуть доллар под отметку 68