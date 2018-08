Банкротное дело: как разорялось конструкторское бюро авиатренажёров в Пензе

Пенза, , 11:52 — REGNUM Арбитражный суд Пензенского области в рамках дела о банкротстве некогда крупнейшего российского предприятия-разработчика и производителя авиационных тренажеров ОАО «Пензенское конструкторское бюро моделирования» удовлетворил жалобу налоговой службы. Конкурсного управляющего Алексея Варыгина признали ненадлежащим образом исполняющим свои обязанности, в частности, он предоставил отчёт о деятельности и результатах проведения конкурсного производства с «неполной и недостоверной информацией», не представил копии документов, подтверждающих изложенные в отчетах сведения. Определение суда ещё может быть обжаловано. А тем временем закончился четырёхлетний судебный спор с корейскими компаниями, выплаты по которому могут помочь пензенскому бюро погасить большую часть долгов перед кредиторами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ОАО «Пензенское конструкторское бюро моделирования» ведёт свою историю с 1946 года, когда на предприятии начали изготавливать части конструкций самолетов, а позднее приборное оборудование. Первые тренажёры компания начала выпускать в 1950-х годах.

«За свою 60-летнюю историю Пензенское конструкторское бюро моделирования разработало и передало в серийное производство авиационные тренажеры для летчиков и экипажей самолетов и вертолетов таких всемирно известных российских фирм, как «Микояна» и «Сухого», «Ильюшина» и «Туполева», «Антонова» и «Яковлева», «Миля» и «Камова», — отмечается на официальной сайте бюро.

По данным ЕГРЮЛ, ОАО было создано 21 января 2004 года путем реорганизации в форме преобразования, с 30 мая 2013 года юрлицо находится в стадии ликвидации. Правопредшественником ОАО является одноимённое федеральное унитарное предприятие. Уставный капитал компании — 27 834 000 рублей.

Проблемы по зарплате

О проблемах на предприятии оборонно-промышленной отрасли Пензенской области громко заговорили в 2009 году. В докладе заместителя генерального прокурора РФ Эрнеста Валеева о долгах ПФО по зарплате, озвученном в конце августа 2009 года, сообщалось, что «в Пензенской области более половины всей задолженности (свыше 14 млн рублей) приходится на ОАО «Пензенское конструкторское бюро моделирования», единственным видом деятельности которого является разработка и производство технических средств подготовки для обучения летного состава воздушного флота Российской Федерации в связи с неоплатой поставленной продукции».

14 августа 2012 года в Арбитражный суд Пензенской области поступил иск от ОАО «Пензаэнергосбыт» с требованием признать бюро банкротом. В конце октября 2012 года предприятие внесли в перечень стратегических организаций за номером 432. А в декабре 2012 год в отношении него ввели наблюдение до мая 2013 года. Восстановить платежеспособность юрлица не удалось, и в мае оно было признано банкротом, в отношении него открыли конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

«В судебном заседании временный управляющий пояснил, что по итогам наблюдения пришел к выводу, что восстановление платежеспособности невозможно, целесообразно введение в отношении должника процедуры конкурсного производства. Признаки преднамеренного и фиктивного банкротства отсутствуют», — отмечается в материалах суда и уточняется, что на начало января 2013 года балансовая стоимость активов предприятия составляла 71,904 млн рублей, кредиторская задолженность — 70,398 млн рублей, при этом имелись долги по зарплате в размере 4,5 млн рублей, а перспективы развития и восстановления платежеспособности предприятия отсутствовали.

По сведениям из инвентаризационного отчета от 15 ноября 2013 года, на тот момент в собственности бюро были девять корпусов стоимостью 6 618 036,18 рубля, дороги, железная дорога и иное имущество на 2 008 452,92 рубля, а также оборудование, земельный участок и прочее имущество. В начале ноября 2015 года на торги было выставлено шесть объектов движимого имущества, 40 единиц оборудования, приборы, хозяйственный инвентарь, библиотечный фонд, девять зданий, шесть сооружений, земельный участок. Начальная цена составляла 128 434 131 рубль, но первые торги не состоялись. Реализовать имущество удалось только в июле 2016 года, к тому моменту оно подешевело до 19 265 119,65 рубля. Покупателем стало ОАО «Егоршинский радиозавод» из Свердловской области. Помимо этого, управляющий пытался реализовать доли бюро в ООО «Константа-Дизайн» (6%) и ООО «Научно-производственный концерн «Штурмовики Сухого» (1,4%). Начальная цена составляла 3 249 969,3 рубля, торги в 2015 году не состоялись.

Спор с корейским авиапредприятием

Самым крупным судебным разбирательством пензенской фирмы, длящимся свыше четырёх лет, стал спор с корейскими компаниями. Первоначальная сумма по иску исчислялась в 3,374 млрд рублей, если соотнести с сегодняшним курсом рубля.

В 1994—1998 годах между ОАО «Пензенское конструкторское бюро моделирования» и Daewoo Heavy Industries Ltd. (DHI) было заключено три соглашения о создании программного обеспечения для тренажера (имитатора полета) самолета, разрабатывавшегося DHL.

«В 1994—1996 годах истец разрабатывал программное обеспечение для тренажера самолета КТХ-1, получившего при производстве наименование КТ-1, в связи с чем сотрудники ПКБМ неоднократно по служебному заданию выезжали в командировки в Корею на фирму Daewoo Heavy Industries Ltd», — отмечалось в материалах дела и уточняется, что «программное обеспечение для тренажера (симулятора полета) самолета КТ-1 создано творческим трудом работников истца, создавшими (написавшими) его в порядке служебного задания, то исключительное право на это программное обеспечение принадлежит ПКБМ, а, следовательно, истец является правообладателем программного обеспечения для тренажера самолета КТ-1».

В июле 1999 года между Daewoo Heavy Industries Ltd., Samsung Airlines Co., Ltd. и Hyunai Space & Aircraft Co., Ltd. был подписан договор о создании Korea Aerospace Industries Ltd, по которому DHL передало последнему свой авиационный бизнес. А в сентябре того же года авиапредприятию был передан от DHL один тренажер (симулятор) самолета и программное обеспечение балансовой стоимостью 4 139 122 000 корейских вон.

«Передача программного обеспечения в составе тренажера произошла без ведома и согласия правообладателя (ПКБМ), что является нарушением исключительного права», — отмечаются в материалах суда аргументы истца.

Вторая компания-ответчик была создана путём выделения из компании DHL и переименования в 2005 году, получив своё название — Doosan Infracore Co. Ltd.

«Как утверждает истец, Korea Aerospace Industries, получив без правовых оснований программное обеспечение тренажера самолета КТ-1, стала его использовать в коммерческих целях без согласия правообладателя — для производства и продажи тренажеров самолета КТ-1», — отмечается в определении суда, где уточняется, что передал его правопредшественник Doosan Infracore Co. Ltd.

Бюро изначально потребовало взыскать с компании «Доосан Инфракор Ко., Лтд» (Doosan Infracore Co. Ltd), компании «Корея Аэроспейс Индастриз, Лтд.» (Korea Aerospacе Industries, Ltd) 49 749 048 долларов США и прекращения использования экземпляров программного обеспечения для тренажера самолета КТ-1.

Суд встал на сторону пензенской компании лишь в финансовой части требований в октябре 2013 года. В 2014 году вторая инстанция решение отменила и удовлетворила требование в полном объеме, обязав не только выплатить крупную сумму, но и прекратить использование программного оборудования. Ответчики это решение обжаловали, в начале мая 2018 года Арбитражный суд Москвы повторно пересмотрел дело и вернулся к первоначальному вердикту, удовлетворив лишь денежное требование, по ходу разбирательства весьма существенно сократив требования истца, в итоге взыскав с компании «Корея Аэроспейс Индастриз, Лтд.» лишь 6 103 582,08 долларов США убытков. В начале июля 2018 года по делу был выдан исполнительный лист.

На сегодня в отношении пензенского бюро продолжается конкурсное производство, сумма претензий только УФНС по Пензенской области, выступающей основным кредитором, превышает 350,873 млн рублей. Выплаты по спору с корейскими компаниями помогли бы закрыть долги перед кредитором, так как в переводе на рубли составляют более 413 млн рублей.

В августе 2018 года суд удовлетворил жалобу налоговой службы и конкурсного управляющего Алексея Варыгина признали ненадлежащим образом исполняющим свои обязанности. По данным УНФС по области, им был предоставен отчёт о деятельности и результатах проведения конкурсного производства с «неполной и недостоверной информацией», но при этом он не представил копии документов, подтверждающих изложенные в отчетах сведения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2018 года на базе технопарка «Рамеев» в Пензенской области петербургское ООО «ЭСВО» начало возрождать авиационные тренажёры. Их первая партия предназначена для Краснодарского высшего военного авиационного училища.

По решению Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства обороны РФ в 2015 году компании были переданы функции разработчика и подлинники конструкторской документации на авиационные тренажеры разработки и производства ОАО «Пензенское конструкторское бюро моделирования» и ОАО «НПП «ЭРА».

Читайте также: Пензенская компания отгрузит тренажёры для лётчиков