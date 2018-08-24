Инвестиции в экономику Чувашии упали на 20,6%

Чебоксары, , 11:48 — REGNUM Инвестиции в экономику Чувашии сократились. В I полугодии объём сократился на 20,6%. В основном инвестиции вкладывались в строительство жилых и нежилых зданий, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Чувашстата.

Согласно данным ведомства, в I полугодии 2018 года в основной капитал республики за счёт всех источников финансирования вложено 17 655,8 млн рублей, что на 20,6% меньше к уровню I полугодия 2017 года (в сопоставимых ценах). При этом возросла доля заёмных средств в общем объёме инвестиций — с 39% в I полугодии прошлого года до 51,8% в I полугодии текущего года. В то же время доля собственных средств упала с 61% до 48,2%.

В структуре инвестиций 5856,4 млн рублей (или 33,3% к итогу) вложено в строительство зданий (кроме жилых) и сооружений, 5787,4 млн рублей (32,8%) направлено в строительство жилых зданий и помещений, 5496,5 млн рублей (или 31,1%) инвестировано в приобретение машин, оборудования, транспортных средств.

Из общего объема инвестиций в основной капитал 11 174,6 млн рублей (63,3%) приходилось на долю организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.