«Пополнить Пенсионный фонд РФ cможет ужесточение налоговой системы»

Завьяловский район, Алтайский край, , 11:47 — REGNUM К повышению пенсионного возраста отношусь философски, что не делается, всё к лучшему. Уровень жизни в России стал гораздо выше, соответственно, возможностей становится больше, а значит и продолжительность жизни увеличивается. На сегодняшний день большинство людей пенсионного возраста продолжают работать и при этом неплохо работают, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Завьяловского районного Собрания депутатов, председатель местного отделения ООГО «ДОСААФ России» (Алтайский край) Валерий Кирюшкин.

«Чтобы граждане получали хорошую пенсию, нужно, чтобы пополнялся бюджет Пенсионного фонда РФ (ПФР). Здесь может быть несколько источников. Во-первых, нужно изменить налоговую систему в России, потому что на сегодняшний день она далеко несовершенна. Например, для кого-то можно сделать подоходный налог 13%, а у кого доходы больше — 20%. Олигархи могут и поделиться с пенсионерами», — считает эксперт.

Во-вторых, стоит рассмотреть вопрос, связанный с использованием природных ресурсов, чтобы часть средств от разработки природных ресурсов уходило бы государству и в ПФР. В-третьих, надо ужесточить законодательную базу в отношении тех, кто ведет теневой бизнес и выплачивает «серые» зарплаты, они не в полном объеме показывают свои дохода и не в полном объеме платят налоги. За это нужно ввести более жесткое наказание. Все эти меры позволят привлечь в ПФР дополнительные средства.

«Кому-то нравиться, кому-то не нравится шаги властей по проведению пенсионной реформы, но необходимость в ней назрела и её надо проводить. Государство у нас большое, а, соответственно, требует больших затрат, поэтому надо искать дополнительные источники финансирования ПФР и подходить в проведению реформы дифференцировано. Стоит учесть условия труда человека, специфику профессий. климатические условия, и другие факторы», — высказал свое мнение Кирюшкин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»