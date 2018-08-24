МВФ крепко взял Порошенко за то же место, что и Януковича: обзор экономики

Андрей Стеценко, , 13:51 — REGNUM

Приватизация

Минэкономразвития Украины отчиталось о первых успехах т.н. малой приватизации — в Черновицкой области удалось продать зерноток, выручив за него целых 209 тыс. грн (при стартовой цене в 207 тыс. грн). Первый заместитель министра экономического развития Максим Нефёдов, сообщивший новость, считает это хорошим результатом и напоминает, что в августе состоится ещё около 10 аукционов.

А вот исполнительный директор Международного Фонда Блейзера Олег Устенко этого оптимизма не разделяет:

«Ну сколько вы соберете от продажи ста или тысячи очевидно недорогих объектов? Пару миллионов долларов при хорошем раскладе. И что дальше? Это принципиально не поменяет ситуацию в стране, где ВВП составляет 100 млрд долларов США, где только дефицит государственного бюджета 2,5 млрд долларов США. Сделать малую приватизацию — это означает показать всем, что ничего не поменялось», — цитирует его kp.ua.

Новость о продаже какого-то зернохранилища за 200 тыс. грн — это, разумеется, абсолютно несерьёзно. В минэкономразвития не могут этого не понимать. Поэтому там хвастаются также переговорами с представителями Кувейта об их возможном участии в приватизации на Украине. А именно — с Кувейтской инвестиционной администрацией, через которую нередко действуют также частные инвестиционные фонды Кувейта. Впрочем, ранее Украина часто вела подобные переговоры. Сам Порошенко лично несколько лет уговаривал зарубежных инвесторов вкладываться в экономику Украины. Успехом это пока не увенчалось.

В свою очередь руководитель Днепровского офиса компании по обслуживанию инвестиций Investment Service Ukraine Максим Пирогов в интервью корреспонденту Укринформ обращает внимание на то, что, несмотря на пиар, устроенный малой приватизации министерством экономического развития и Фондом госимущества, малая приватизация имеет свои коррупционные риски. Во-первых, определение стартовой стоимости активов, ведь речь зачастую идёт об активах, у которых долги больше, чем балансовая стоимость. Во-вторых, в новом приватизационном законе предусмотрено, что электронный аукцион может быть отменен по решению органа приватизации или иного распорядителя объекта на любом этапе. Т. е. достаточно коррумпировать организатора торгов, и продажу интересных объектов можно отменять, а потом выставлять их на продажу снова.

Приватизация ГПЗКУ (Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины), по всей видимости, не состоится. Дело в том, что против продажи предприятия возражает китайская сторона — ГПЗКУ ещё со времён Януковича должно 1,5 млрд долл. китайской государственной продовольственной корпорации ССЕС. Ранее сообщалось, что основная доля взятых тогда в кредит средств (1 млрд долл.) была положена на депозит в «Укрэксимбанке». Причём брали у ССЕС под 7% годовых, а пару лет назад оказалось, что банк начисляет всего 0,25% годовых. Ситуация патовая: кредит вернуть нельзя (по слухам, как минимум 200 из 1500 млн долл. банально разворованы), для этого придётся одномоментно найти около 0,5 млрд долл. И приватизировать ГПЗКУ тоже невозможно.

И.о. директора госпредприятия «Укрспирт» Юрий Лучечко в эфире телеканала «112.Украина» подтвердил, что компания рано или поздно будет продана:

«…Если смотреть по той динамике, которую мы сейчас наблюдаем на протяжении нашего правления, скоро будет год, курс на приватизацию уже определен, осталось решить путь к приватизации».

Видимо, и.о. директора имеет в виду способ продажи — единого мнения по этому поводу пока нет. Государство более заинтересовано продать «Укрспирт» как единый комплекс, но таких покупателей на Украине нет. А возможно, нет и вне Украины. В свою очередь производители алкогольных напитков хотели бы выкупить только заводы, что означает ликвидацию самого «Укрспирта».

Валюта

По состоянию на 23 августа НБУ повысил официальный курс доллара на Украине до 27,88 грн. Это больше, чем неделей ранее (+0,43 грн с 16 августа), а также на 0,18 грн больше, чем 22 августа. Все попытки Нацбанка сдержать курс пока следует признать неэффективными: курс гривны падает уже больше месяца, и в сравнении с серединой июля доллар вырос в цене уже более чем на 1,5 грн.

Евро с прошлой недели тоже укрепился — до 31,87 грн. (+0,8 грн.), хотя ещё 15 августа был на 0,24 грн. выше. Рубль остался почти на тех же позициях — 0,412 грн (-0,001 грн).

Курс «межбанка» 22 августа держался выше официального курса в тот день (27,7 грн./долл) — торги завершились на 27,83−27,86 грн. (+0,34 грн.), хотя в течение дня поднимались уже выше. Видимо, это и заставило Нацбанк снова понизить курс гривны. На чёрном рынке вечером 22 августа долларом торговали по 27,85−27,91 грн. (+0,25 грн)

Только за прошлую неделю НБУ потратил на поддержку курса гривны почти 215 млн долл. А с начала июля разница между валютными интервенциями с выкупом валюты на межбанке составила почти 565 млн долл. Таким образом, за 1,5 месяца НБУ влил на рынок более полумиллиарда долларов без очевидного результата. Между тем для бюджета Украины это весьма значительные средства — примерно 8,3% её чистых валютных резервов (6,8 млрд долл. на начало августа). Такой скорости расходования ЗВР Украина уже давно не демонстрировала.

Банкиры высказывают осторожные предположения, что на текущем уровне гривна может стабилизироваться на несколько дней:

«23 августа, по нашему мнению, рынок будет спокоен — последний день перед трехдневными выходными, и нет поводов для массового движения средств. Однако, потенциал негативного влияния на курс гривны по-прежнему сохраняется», — говорит директор казначейства банка «Кредит Днепр» Олег Куринной в комментарии для «Страна.ua».

По его мнению, следующих скачков курса следует ждать уже в конце месяца (29−30 августа), когда казначейство в очередной раз вернёт экспортёрам НДС.

МВФ

С учетом ситуации с курсом гривны, теперь Украина ещё более заинтересована получить транш от МВФ. Всемирный банк тоже пообещал ей кредитную гарантию на сумму 650 млн долл., которая, в свою очередь, поможет получить до 800 млн долл. на внешних заёмных рынках, сообщается в пресс-релизе ВБ. Однако условием выдачи такой гарантии названо достижение соглашения с МВФ по четвертому пересмотру программы кредитования.

Как уже неоднократно отмечалось, в середине сентября в Киев с визитом прибудет миссия МВФ. Информагенству «Украинские новости» удалось через собственные источники получить информацию о некоторых вопросах, которые стороны собираются обсудить в ходе этого визита. В частности, сообщается, что Украина намерена просить Фонд об очередной программе сотрудничества: 10 млрд долл. в течение трех лет. Стартует она сразу же по окончании действующей программы (т.е. в апреле 2019 года). Впрочем, называть сегодняшнюю программу действующей можно лишь с натяжкой. Последний транш Украина получила ещё в марте 2017 года. Кроме того, как уже отмечал экономист Виктор Скаршевский, за последние три года (2016−2018) Украина взяла у МВФ ровно столько денег, сколько возвратила.

5 Rama Дефибрилляция

Текущая программа была рассчитана на четыре года и предусматривала выделение 15 млрд долл. Новая — 10 млрд за три года. Т. е. усреднённый «ежегодный чек» даже меньше.

Кроме того: 10 млрд долл. для такой страны, как Украина, — это деньги «на поддержание штанов», т. е. качественно новая программа станет продолжением текущей. Украине будут давать деньги, чтобы она могла возвращать старые долги Фонду. Это уместнее назвать имиджевой пиар-акцией самого МВФ, направленной на заботу о своей же репутации: будет обидно, если государство, которому МВФ оказывал помощь последние пять лет, вылетит в трубу. 10 млрд — совсем немного за то, чтобы такого сценария избежать. Тем более что эти 10 млрд нужно не отдать, а всего лишь заморозить. Да и то, как показывает практика действующей программы, пообещать можно одну сумму, а по факту выдать половину.

Впрочем, Украину пока устраивает даже такой формат сотрудничества.

«Зачем сотрудничать с МВФ сейчас? Невыплата долгов угрожает Украине дефолтом. А это остановка производства, девальвация гривны, инфляция», — пишет в Twitter премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Запись размещена вечером 22 августа, т. е. это можно считать установкой правительства к визиту миссии Фонда: сотрудничаем, потому что другого выхода нет.

Но если премьер-министру такой формулировкой удовлетвориться можно (всё равно через год выборы нового состава парламента, а значит смена правительства), то президенту Украины Петру Порошенко — нет. Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко вспоминает, что сегодняшний президент Украины оказался в абсолютно той же ситуации, что и его предшественник Виктор Янукович пять лет назад.

«Хочу вам напомнить, что в сентябре 2013 года в Украину тоже приезжала миссия МВФ и по результатам ее работы МВФ обещал Украине кредит при условии, что правительство Украины повысит цены на на газ для населения на 60%. Тогда Янукович не рискнул это сделать, потому что рейтинг его и так был низким, а повышение цен на газ для населения сделало бы его переизбрание на новый срок еще более проблематичным. Теперь аналогичная ситуация сложилась с Порошенко. Как известно, рейтинг Порошенко очень низкий, поэтому если выполнить требование МВФ, еще поднять цены на газ для населения на 60%, то проблема переизбрания для Порошенко только усиливается, и вероятность быть не избранным вырастет в разы», — анализирует ситуацию Охрименко.

Топливо

По состоянию на 22 августа за литр А-95 автомобилисты Украины платили в среднем 29,59 грн (+0,19 грн. с 15 августа, +1,18 грн с начала года), за литр А-92 — 28,61 грн (+0,18 грн с 15 августа, +0,94 грн с начала года), за дизтопливо — 27,39 грн/л (+0,19 грн с 15 августа, +1,39 грн. с начала года).

А вот цены на автогаз практически стоят на месте — 14,13 грн/л (-0,01 грн).

Катарская компания Gulf Petroleum Limited анонсировала создание на Украине производства синтетического моторного топлива. Сообщается, что реализация первой очереди проекта запланирована на 2018−2023 годы, сумма инвестиций превысит 4 млрд долл. Ресурсной базой для производства станут две угольные шахты (одну модернизируют, ещё одну построят). Планируемый годовой объём производства — 1,5 млн тонн.

Сотрудники СБУ нагрянули с обысками в киевский и львовский офисы сети АЗС ОККО. Сеть входит в тройку наиболее крупных сетей на рынке (порядка 400 автозаправочных комплексов), являясь одновременно одним из крупнейших импортёров моторного топлива (2−3-я позиция). Доля рынка АЗС колеблется в пределах 15−18%.

Как сообщается, причиной проведения обысков стали якобы «…доказательства работы сети в оккупированном Крыму и неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом сообщает nefterynok.info со ссылкой на собственные источники.

Менеджмент АЗС в свою очередь оправдывается, что они лишь передали в аренду предпринимателям Крыма комплексы, оставшиеся в собственности компании, однако не предоставляли права пользования брендом.

Разное

Минрегионразвития осенью готовится внести в Верховную раду законопроект о налоговых льготах на проблемных территориях. В частности, предприниматели и промышленность в пределах таких зон будет освобождаться от уплаты НДС и половины налога на прибыль сроком до пяти лет. В перечень таких территорий, скорее всего, попадут районы Донецкой и Луганской областей.

Экономист Максим Гольдарб пересчитал объём средств, выплачиваемых на Украине ежегодно в виде пенсий. В нацвалюте он растёт, однако в пересчёте на доллар очевидно ежегодное падение. Так, в 2013 году Украина выплатила 250 млрд грн пенсий (31,3 млрд долл.). Уже в 2014 году это соотношение изменилось: 243 млрд грн (29,4 млрд долл.). Пик падения — 2016 год: 249 млрд грн (9,8 млрд долл.). В прошлом году сумма пенсий выросла до 279 млрд грн (10,4 млрд долл.). А в этом и вовсе запланирован рост до 345 млрд грн (13,2 млрд долл.). Если даже этот рост действительно состоится (а июльский кризис с выплатой пенсий свидетельствует об обратном), то пенсионеры всё равно будут в 2,4 раза беднее, чем пять лет назад.

Два-три года назад пенсионеров спасали субсидии. Они, конечно, не компенсировали полностью резко выросшие расходы на ЖКХ, однако были хорошим подспорьем. Но правительство последовательно урезает эти расходы. Госстат отмечает, что объём субсидий в сравнении с 2017 годом сократился на 76%. А долги украинцев за коммунальные услуги, соответственно, выросли на 17 млрд грн.

Правительство и минфин собираются значительно уменьшить госдолг Украины.

«Наша стратегия и цели очень амбициозны: до конца этого года достичь 60%, следующего года — 52%, и до конца 2020 года — иметь долг не больше 49% ВВП. Это более амбициозная цель, чем та, которую мы ставили ранее», — заявила на пресс-конференции и.о. главы минфина Оксана Маркарова.

Действительно, заявлено весьма амбициозно. Впрочем, есть подозрение, что Маркарова говорит о перераспределении долга: доля внутреннего будет расти, внешнего — сокращаться. В совокупности с известным прогнозом падения курса гривны (до 30−32 грн/долл. в течение 2−3 лет) соотношение госдолга к ВВП действительно уменьшится — потому что сам долг в пересчёте на доллар будет «снижаться».

Александр Охрименко в своём материале для UBR.ua указывает сразу на несколько странностей в экономической статистике. Согласно отчётам Госстата, в I квартале ВВП рос на 3,2%, во II квартале — уже на 3,4%. Однако на состоянии бюджета этот рост никак не отражается. В казне дефицит, пенсионерам вовремя не платят пенсии, а шахтёрам — зарплаты. Покрывают дефицит эмиссией Нацбанка — 38 млрд грн с начала года.

Импорт по сравнению с прошлым годом вырос на 20%, но таможня не только не показывает дополнительных поступлений, но даже не обеспечивает выполнения плановых сборов (в январе — июле недобор составил 5 млрд грн).

Также эксперт напоминает, что в августе — декабре правительству предстоит вернуть 1,2 млрд долл. МВФ по обязательствам 2015 года, а также 550 млн долл. по еврооблигациям.

Аналитики ГП «Укрпромвнешэкспертиза» обвиняют «Укрзализницю» в недополученной прибыли экспортёров на внешних рынках. По их данным, в 2017 году из-за роста тарифов УЗ и несвоевременной поставки локотомотивов и вагонов предприятия ГМ снизили экспорт проката на 3,1 млн т и железорудного сырья — на 5 млн тонн. Сама же УЗ в прошлом году недосчиталась 15,3 млн т грузов.

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров предупреждает, что трудовая миграция, ослабляющая тактические проблемы украинской экономики (дефицит рабочих мест и угрозы социальных протестов, недостаток инвестиций, негативное сальдо торгового баланса и т.п.), создаёт не менее серьёзную — но в перспективе.

«Система разделения труда опирается на конкурентные преимущества. А те государства, которые умеют наращивать свои конкурентные преимущества в высокодоходных секторах экономики, получают лучшее положение на рынках, доминируя над другими странами в торгово-экономических отношениях. У нас дошло до того, что генеральный конструктор всемирно известного украинского авиаконцерна «Антонов» Дмитрий Кива, словно заробитчанин, переехал в Баку, чтобы заниматься созданием азербайджанской авиационной промышленности. А ведь еще пару десятков лет назад мы традиционно и по праву считались научно-технической державой и успешно контролировали рынки высокотехнологической продукции, однако за последние годы фактически ушли с этих очень доходных рынков», — пишет эксперт в своём блоге для «112.ua».

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