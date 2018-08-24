Государственный банк Индии запустит систему биометрической аутентификации

Нью-Дели, , 11:50 — REGNUM Государственный банк Индии, который является крупнейшим коммерческим банком Индии, в ближайшее время собирается представить свою новую систему безопасности, которая будет базироваться на биометрической аутентификации. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», банк представит «многорежимную» биометрическую систему аутентификации для своего мобильного банка под названием «Two Factor», которая будет базироваться одновременно и на распознавании отпечатков пальца клиента, и на распознавании его голоса, образец которого будет располагаться на серверах банка.

Основной целью введения новой системы аутентификации пользователей является обеспечение безопасности использования таких функций как мобильный кошелек и единый платежный интерфейс в рамках мобильного банка.

Онлайн-транзакции являются одним из приоритетных направлений развития для Государственного банка Индии, на данный момент он является лидером в Индии в этой сфере. Так, всего 18% из всех транзакций, сделанных клиентами банка в этом году, было совершено через его отделения, все остальные — онлайн, в прошлом году этот показатель составил 23%.