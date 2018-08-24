В Петербурге построили новейший катер для погранслужбы ФСБ

Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM На Средне-Невском судостроительном заводе в Колпинском районе Санкт-Петербурга спустили на воду третий многоцелевой катер проекта Р1650 «Рондо». Он предназначен для нужд Пограничной службы ФСБ России.

После спуска на воду судно достроят на плаву, после чего оно приступит к выполнению программы швартовных и ходовых испытаний.

Благодаря его уникальным характеристикам, катер можно эксплуатировать зимой в условиях мелкобитого льда, а во время стоянки катер может без каких-либо повреждений вмерзать в лёд.

«Головной катер проекта Р1650 «Рондо» был передан заказчику в 2015 году. Приёмный акт на второй серийный катер проекта подписан в 2017 году. По условиям контракта передача третьего катера заказчику состоится до конца 2018 года», — сообщили 24 августа на судостроительном предприятии.

Катер проекта Р1650 «Рондо» имеет водоизмещение 28,5 тонны, экипаж — два человека, вместимость до 10 человек, скорость до 13 узлов. Он может использоваться для патрульно-инспекционной службы, несения дежурства в море, доставки на суда досмотровых групп пограничников, доставки грузов, спасения людей.

Корпус катера сделан из судостроительной стали, а при изготовлении палубы, рубки и настройки использованы композитные материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, шестой по счету корабль противоминной обороны проекта 12 700 «Александрит» был заложен 25 июля 2018 года на стапеле АО «Средне-Невский судостроительный завод» (входит в «ОСК»).

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