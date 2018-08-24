Самые богатые – коммунисты: доходы и расходы партий в Чувашии

Чебоксары, , 10:58 — REGNUM ЦИК Чувашии опубликовал сведения о поступлении и расходовании средств региональных отделений политических партий по итогам II квартала. Больше всего средств как на начало квартала, так и по его завершении было у отделения КПРФ — более 17,3 млн рублей. На втором месте — единороссы с 2,78 млн рублей остатка на начало III квартала, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно представленным данным, остаток средств реготделений партий на начало II квартала в целом по региону составил 21,5 млн рублей. Из них наибольшая сумма приходится на КПРФ (17,363 млн рублей), затем по объёму средств идёт «Единая Россия» (3,32 млн рублей), «Справедливая Россия» (646,8 тыс. рублей) и «Яблоко» (106,2 тыс. рублей).

Общая сумма поступлений на осуществление уставной деятельности во II квартале превысила 8 млн рублей, из них 5,5 млн рублей перечислено отделению «Единой России». Из них 100 тыс. рублей в поддержку единороссам поступило с нарушением закона, в том числе по 50 тыс. рублей от юридических и физических лиц. Кроме того, единороссы возвратили 1,13 млн рублей, перечисленных как юридическими, так и физическими лицами, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платёжном документе.

Чувашские коммунисты получили во II квартале почти 2 млн рублей, справороссы — 403 тыс. рублей, либерал-демократы — 124,5 тыс. рублей.

Израсходовано партиями за II квартал более 8 млн рублей. Больше всего потратили в Чувашии единороссы — около 5 млн рублей, из них 4,64 млн рублей направлено на поддержание региональных отделений. 273,1 тыс. рублей ушло на пропаганду. Чувашское отделение КПРФ израсходовало 2 млн рублей, справороссы — порядка 994 тыс. рублей, ЛДПР — 119,3 тыс. рублей, «Яблоко» не потратило ни копейки.

На начало III квартала общий партийный остаток составил 20,359 млн рублей. В том числе 17,345 млн рублей — у отделения КПРФ, 2,78 млн рублей — у отделения «Единой России».

В документе уточняется, что по состоянию на 13 августа не представили сведения о поступлении и расходовании средств за II квартал отделения «Партии возрождения села» и «Альянса зелёных». Соответствующее представление направлено ЦИК Чувашии в управление Министерства юстиции РФ по Чувашии.

Нулевые отчёты представило 31 отделение политических партий.