Приамурье на IV ВЭФ: газохимический кластер и IT-хаб на границе с Китаем

Благовещенск, , 11:15 — REGNUM Амурская область на IV Восточном экономическом форуме представит свою экспозицию в виде современного высокотехнологичного Data-центра. Ключевые элементы павильона — газохимический кластер и IT-хаб на границе с Китаем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Готовность павильона на сегодняшний день составляет 70%. Один из главных элементов павильона — газохимический кластер, который будет представлен инвесторам в виде светодиодной стены с раскрытием цепочек добавленной стоимости и возможностями по инвестированию в отрасль.

Для демонстрации возможностей и перспектив Амурской области задействуют современные цифровые технологии: VR, 360-градусное видео, бесконтактное управление 3D-моделью, 3D печать.

Еще один ключевой элемент павильона Амурской области — IT-хаб на границе с Китаем. Его цель — привлечь в область проекты bigdata, блокчейн, облачных вычислительных мощностей.

Представителям стран АТР расскажут о строительстве моста в Китай с помощью интерактивного 3D — макета. Сенсорный стол создаст иллюзию полного присутствия на строительной площадке в предмостовой зоне. Мост в Китай — один из ключевых проектов, который расширяет возможности экспорта Амурской области. Проект уникальный — он позиционирует регион как высокотранзитный, с высоким экспортным потенциалом и крупнейшими проектами логистики.

Врио губернатора Амурской области Василий Орлов подчеркнул, что в этом году основной акцент будет сделан на сотрудничестве с Китаем на современном этапе — на примере уже реализованных в регионе российско-китайских уникальных проектов в социальной сфере.

Также инвесторам представят возможности проектов по деревообработке — это завод по производству фанеры OSB, который готовится получить статус резидента ТОР, а также современный горнолыжный курорт «Белогорье» в черте города Благовещенск.

На ВЭФ ожидается около 500 китайских представителей на самом высоком уровне.

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Как сообщало ИА REGNUM, IV Восточный экономический форум пройдет с 11 по 13 сентября 2018 года во Владивостоке, на острове Русский, на площадке Дальневосточного федерального университета.