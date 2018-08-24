Началось? Что происходит с ценами на бензин в регионах

Светлана Шаповалова, , 11:33 — REGNUM

Август для российского топливного рыка ознаменовался несколькими знаковыми событиями.

Бензин дорожает

Во-первых, вторую неделю идёт рост бензиновых цен на Санкт-Петербургской международной бирже. Это произошло впервые с мая 2018 года, когда правительство приняло экстренные меры, чтобы сдержать рост цен (власти снизили акцизы на топливо, а нефтяников принудили сократить экспорт и заморозить цены на заправках). Очевидно, что рост этот связан с новым ослаблением рубля, которое сделало поставку нефтепродуктов на внешний рынок ещё более привлекательной.

Читайте также: Рубль пытается протолкнуть доллар под отметку 68

Но есть и несколько локальных моментов: снижение производства и высокий сезонный спрос. В преддверии ремонта нескольких НПЗ участники рынка активно пополняют запасы бензина, в том числе для аграриев, у которых сейчас — разгар уборочной. О том, что эта ситуация уже успела сказаться на розничных ценах, можно судить даже по еженедельным (13−19 августа 2018 года) данным Росстата о средних потребительских ценах на бензин и дизтопливо.

Бензин автомо-бильный В том числе Дизельное топливо марки АИ-92 марки АИ-95 марки АИ-98 Российская Федерация 43,22 41,36 44,53 49,83 44,44 Центральный федеральный округ 43,67 41,60 45,07 50,90 44,00 Белгород 43,22 41,65 44,62 49,64 44,39 Брянск 42,07 40,92 43,99 48,52 44,69 Владимир 42,98 41,43 44,59 48,85 45,28 Воронеж 44,46 42,30 45,57 49,34 43,89 Иваново 41,96 40,60 42,69 47,54 43,24 Калуга 41,48 40,15 43,12 47,79 42,06 Кострома 42,29 41,25 43,26 45,95 43,66 Курск 43,96 41,75 44,46 49,68 44,35 Липецк 43,29 41,59 45,06 49,55 44,32 Московская область 43,65 41,41 44,91 51,28 43,79 Орел 43,82 41,56 44,24 49,87 44,73 Рязань 41,99 40,79 43,48 49,70 43,37 Смоленск 43,07 41,23 44,71 47,63 44,00 Тамбов 42,81 41,63 44,42 49,19 43,60 Тверь 43,07 41,25 44,51 48,07 43,79 Тула 44,28 41,92 44,85 50,32 44,24 Ярославль 41,61 40,32 42,85 47,05 43,10 Москва 45,64 42,13 45,84 51,42 44,17 Северо-Западный федеральный округ 43,79 41,69 44,89 51,46 45,32 Петрозаводск 41,93 40,70 43,76 49,10 45,58 Сыктывкар 42,59 41,57 43,87 51,04 46,25 Архангельск 41,68 40,55 44,03 48,09 43,93 Нарьян-Мар 44,18 43,43 47,08 … 49,44 Вологда 43,14 42,29 44,43 48,70 45,63 Калининград 45,28 43,06 45,53 51,70 45,17 Ленинградская область 43,06 41,59 44,43 51,32 44,45 Мурманск 44,19 42,20 45,13 47,90 47,43 Великий Новгород 43,67 40,93 43,94 51,63 44,56 Псков 43,45 40,96 44,19 49,31 44,50 Санкт-Петербург 44,57 41,77 45,09 51,93 45,06 Южный федеральный округ 44,44 42,61 46,12 50,54 44,02 Майкоп 44,52 43,03 46,69 52,55 43,67 Элиста 43,40 41,84 45,00 … 43,08 Симферополь 48,13 45,93 48,13 55,02 47,68 Краснодар 44,71 42,71 46,26 50,07 43,41 Астрахань 43,34 41,81 45,27 48,66 43,49 Волгоград 43,02 41,50 45,07 50,50 43,94 Ростов-на-Дону 45,05 42,75 46,08 50,42 43,69 Севастополь 46,12 45,22 46,95 54,55 46,65 Северо-Кавказский федеральный округ 44,32 42,59 45,67 49,53 42,29 Махачкала 45,12 43,83 45,83 48,50 43,62 Назрань 41,14 39,90 41,88 … 36,40 Нальчик 45,32 42,36 45,99 51,29 43,68 Черкесск 43,71 42,37 45,35 52,55 43,23 Владикавказ 43,98 42,25 44,73 51,33 43,06 Грозный 42,53 41,32 43,43 46,73 38,79 Ставрополь 44,41 42,91 46,44 51,14 43,70 Приволжский федеральный округ 42,51 40,79 43,89 49,17 43,60 Уфа 41,59 40,59 43,63 47,87 43,85 Йошкар-Ола 42,42 40,95 44,09 50,02 44,42 Саранск 41,74 40,03 43,75 47,14 43,88 Казань 41,91 40,49 43,09 49,49 43,04 Ижевск 41,66 40,78 44,00 51,00 44,10 Чебоксары 43,69 40,82 43,94 49,74 44,42 Пермь 43,32 41,17 44,25 49,33 44,45 Киров 42,47 41,18 44,34 50,95 44,47 Нижний Новгород 43,32 41,02 44,21 48,17 43,63 Оренбург 42,82 40,76 44,59 49,09 44,78 Пенза 42,29 40,80 43,81 48,17 43,26 Самара 42,88 40,72 43,73 50,04 42,91 Саратов 42,63 41,35 44,64 49,00 42,95 Ульяновск 41,92 40,49 43,35 48,43 43,02 Уральский федеральный округ 41,95 40,23 43,21 48,49 44,31 Курган 41,48 39,65 42,50 46,81 43,44 Екатеринбург 42,43 40,54 43,29 49,27 44,15 Тюмень 42,80 40,43 43,70 48,02 44,74 Ханты-Мансийск 45,14 43,65 45,51 48,90 48,33 Салехард 41,75 41,44 42,44 … 44,79 Челябинск 40,55 39,18 42,51 47,75 43,42 Сибирский федеральный округ 41,79 40,49 42,80 46,46 44,97 Горно-Алтайск 42,48 41,29 43,85 47,38 44,84 Улан-Удэ 42,14 40,14 42,42 45,84 44,38 Кызыл 42,82 42,02 43,50 48,32 47,42 Абакан 41,41 40,56 42,29 45,20 45,33 Барнаул 40,97 40,26 42,20 46,49 43,62 Чита 44,08 42,83 44,46 47,14 48,82 Красноярск 41,72 40,72 43,09 47,00 46,05 Иркутск 42,33 41,00 42,70 45,63 44,77 Кемерово 41,87 40,03 42,49 46,79 44,17 Новосибирск 41,54 40,29 43,24 47,54 45,54 Омск 41,29 40,28 42,72 46,29 44,84 Томск 41,66 39,93 41,99 46,37 45,13 Дальневосточный федеральный округ 44,10 42,98 45,00 46,71 48,05 Якутск 51,72 51,21 51,79 53,16 53,49 Петропавловск-Камчатский 48,37 47,17 49,90 52,39 52,21 Владивосток 43,36 42,10 43,57 46,21 45,76 Хабаровск 41,74 41,15 43,00 43,67 44,96 Благовещенск 42,83 41,18 43,68 46,15 45,32 Магадан 49,65 48,70 51,10 … 55,03 Южно-Сахалинск 46,21 44,61 46,51 50,61 49,93 Биробиджан 42,84 41,74 43,68 44,20 45,66 Анадырь 53,48 52,00 56,00 … 53,00 1) В Республике Ингушетия регистрация цен на бензин автомобильный и дизельное топливо осуществляется в г.Назрань.

Из приведённой выше таблицы следует, что самый «великий» размер удешевления бензина (на 1,3%) зарегистрирован в Кызыле, тогда как в семи других российских столицах бензиновые цены выросли на 2,3% и 1,9% соответственно (Салехард и Калуга).

Читайте также: В Забайкалье вновь растут цены на бензин

В Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,69 до 43,89 рубля за литр, марки АИ-95 — от 44,59 до 47,45 рубля (снижение на 0,1%). В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,65 до 42,59 рубля, марки АИ-95 — от 43,70 до 45,84 рубля за литр (цены не изменились).

«Отрегулировали»

Между тем аналитики вновь заговорили о том, что при текущей стоимости нефтепродуктов на мировом рынке и существующем курсе рубля предложенные меры по сдерживанию топливных цен, возможно, будут совершенно неэффективными и рост цен неизбежен. А что же регуляторы? Напомним, в ходе майской «прямой линии» президент Владимир Путин так прямо и сказал: кризисная ситуация на АЗС — «результат неточного, мягко говоря, регулирования, которое было введено в последнее время в сфере энергетики».

Читайте также: Программа «Разговор с Владимиром Путиным»: полный текст

Больше всего на этой неделе порадовали антимонопольщики, порекомендовавшие нефтяным компаниям на период ремонтов заводов полностью прекратить экспорт бензина. Но рекомендация — не директива. Не факт, что все нефтяники ей последуют. К тому же настораживают слова начальника управления регулирования ТЭК ведомства Дмитрия Махонина, заявившего, что объективных причин для роста цен на бензин в России нет, а полное перенаправление на внутренний рынок экспортных поставок топлива и использование накопленных компаниями запасов позволит покрыть снижение поставок из-за ремонта НПЗ.

Прогнозы под запрет

Параллельно с этим антимонопольщики взялись за тех, кто высказывает публично иную точку зрения. В частности, за прогнозы о возможном дальнейшем росте бензиновых цен на внутреннем рынке предостережением или внушительным штрафом (до 300 тыс. рублей) может быть наказано руководство Российского топливного союза (РТС).

Читайте также: Осенью топливо в РФ подорожает на 7 рублей — прогноз

Началось всё с того, что президент РТС Евгений Аркуша попросил администрацию президента принять дополнительные меры по стабилизации рынка бензина в 2019 году. В частности, он заявил, что только в результате одновременного увеличения акцизов и НДС потенциал роста цены литра бензина составляет около 4,4 руб. за литр, акцизы на бензин после снижения в июне 2018 года на 2−3 руб. за литр вырастут с 1 января 2019 года с 8213 руб. до 12 314 руб за 1 тонну (бензин 5-го класса), НДС вырастет с 18 до 20%.

Но, как пояснил начальник управления регулирования ТЭК ФАС Дмитрий Махонин, в ближайшее время ведомство обсудит выдачу предостережения по этому поводу, поскольку действия главы РТС незаконны.

Между тем президент Российского независимого топливного союза Павел Баженов в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале сделал ещё более мрачный прогноз, он утверждает, что в стране создаются все основания для того, чтобы осенью 2018 года выросли цены на бензин, и что на сегодняшний день в РФ на 20% выгоднее продавать горючее за границу, чем внутри страны. По его словам, если не менять структуру налогообложения, рост топлива может составить до 7 рублей.

Читайте также: Сговоры имеют место — эксперт о росте цен на бензин

Что произошло?

Довольно подробно о происходящих на топливном рынке катаклизмах в интервью trans.ru пояснил исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко. Он, в частности, напомнил, что рост цен на топливо подхлестнуло проведение задуманного российским правительством так называемого «налогового маневра», который предусматривает снижение экспортных пошлин на нефть и одновременное увеличение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Но если вначале вместе со снижением экспортных пошлин и повышением НДПИ планировалось снижать акцизы на бензин и дизельное топливо, то потом правительство, не найдя других, столь же стабильных источников пополнения региональных бюджетов, переиграло: вместо снижения с 1 января 2018 года произошло повышение акцизов.

Примечательно, эксперты ещё с 2017 года предупреждали, что стоимость бензина может перешагнуть отметку в 50 рублей за литр, но от этого прогноза регуляторы отмахивались вплоть до самого момента, пока упавшие до того цены на нефть вновь не устремились вверх: экспорт нефти, особенно на фоне сниженной экспортной пошлины, стал намного выгоднее её переработки до бензина и дизеля и их продажи на внутренний рынок.

Читайте также: «Когда закончится футбол»: цена бензина в России может вырасти до 50 рублей

К тому же государство ещё и в курс рубля вмешалось, в надежде на стабилизацию «отвязав» его от нефти.

«Правительство не учло, что курс рубля не отреагирует в таком случае не только на падение цен на нефть, но и на их рост. В итоге в то время как стоимость барреля нефти устремилась вверх, курс рубля остался прежним — и растущая рублевая доходность за поставку нефтепродуктов на экспорт сделала внешний рынок еще более привлекательным», — пояснил Григорий Сергиенко.

Напомним, недавно российское правительство приняло решение о продолжении «налогового маневра» до 2024 года, когда экспортные пошлины должны вообще обнулиться.

Кризис не за горами?

В этих условиях многие участники топливного рынка возлагают надежды на заседание комиссии по вопросам стратегии развития топливно-экономического комплекса (ТЭК) и экологической безопасности при президенте России, запланированное на 27 августа в Кемерове. Специально к этому мероприятию аналитический центр Независимого топливного союза провел расчеты, заявив, что российский топливный рынок находится накануне очередного кризиса, аналогичного майскому росту цен на топливо.

Читайте также: Почему нефтяники попросили удвоить бюджетную субсидию на бензин

В частности, такой вывод сделан, исходя из наблюдаемого сокращения валового объема сделок на бирже при единовременном повышении биржевых цен и росте доходности экспорта.

«На это накладывается корректировка рубля относительно доллара: сегодня рублевая выручка за реализацию 1 барреля сырой нефти выше, чем в мае 2018 года. Учитывая возрастающую доходность экспорта и отсутствие отлаженной системы поставок на внутренний рынок, все говорит за дальнейшее сокращение валового объема реализации на бирже.

При сохраняющейся динамике указанных выше показателей оптовая цена неминуемо перешагнет рубеж в 50 000 рублей/тонна, что в условиях «заморозки» розничных цен приведет к очередному топливному кризису в стране. В розницу цена на бензин может пробить 50 рублей за литр уже осенью, если не предпринять решительных мер», — говорится в заявлении президента Независимого топливного союза Павла Баженова.

Очевидно, что за возможные новые ценовые рекорды топливного рынка будут расплачиваться российские потребители. Государевы же люди, вместо того, чтобы устранять очевидные и признанные президентом последствия утраты рычагов влияния на внутренний топливный рынок, продолжают искать виноватых и отрицать мрачные прогнозы.