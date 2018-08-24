«Росэлектроника» и китайская CETC обсудили направления сотрудничества

Кубинка, Московская область, , 10:22 — REGNUM Холдинг «Росэлектроника» (входит в ГК Ростех) и крупнейшая китайская корпорация в сфере радиоэлектронных технологий China Electronics Technology Corporation (CETC) обсудили вопросы сотрудничества в ходе международного военно-технического форума «Армия-2018», сообщает 24 августа пресс-служба предприятия.

Отмечается, что представители китайской делегации проявили интерес к реализации совместных проектов в области навигационных технологий, 5G, «умного города», интернета вещей, поставок изделий электронно-компонентной базы. Стороны договорились, что до конца 2018 года будут сформированы рабочие группы, которые займутся проработкой перспективных направлений сотрудничества.

«Мы надеемся на продолжение сотрудничества с российской стороной по самым перспективным на сегодняшний день направлениям в сфере цифровых технологий», — сообщил возглавивший делегацию заместитель генерального директора СЕТС Ли Лигун.

Он добавил, что объединение «Росэлектроники» и «Объединенной приборостроительной корпорации» сделало холдинг еще более конкурентоспособным.

С российской стороны на переговорах выступили представители госкорпорации Ростех, АО «Росэлектроника» и АО «НИИМА «Прогресс».

АО «Росэлектроника» — российский холдинг, созданный в 1997 году для консолидации предприятий радиоэлектронной промышленности. В настоящее время, предприятия холдинга обеспечивают производство около 80% всей электронно-компонентной базы в России.

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