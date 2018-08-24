Север и юг Великих Лук соединят долгожданным путепроводом

Великие Луки, Псковская область, , 10:17 — REGNUM Рабочее движение по автодорожному путепроводу в городе Великие Луки Псковской области откроют 25 августа, в День города. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

На первом этапе путепровод откроют только для движения легкового транспорта и только в одну сторону: на въезде в город со стороны Октябрьского проспекта по улице Промышленной. Движение в обратном направлении откроют в течение двух недель.

Полностью путепровод со всеми съездами будет сдан в эксплуатацию к концу октября 2018 года.

«С открытием движения по путепроводу ни один из железнодорожных переездов в городе закрыт не будет», — заявил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автодорожный путепровод через железную дорогу в Великих Луках соединит северную часть города с южной, разделённые железнодорожными путями. Задержка автотранспорта при проезде через железнодорожные переезды в среднем составляла до 40 минут и считалась главной транспортной проблемой города. Строительство путепровода началось в 2014 году. Стоимость работ составила почти 2 млрд рублей — в основном, это средства из федерального бюджета. Объект намеревались построить к 850-летию Великих Лук, которое отмечалось в 2016 году, но не успели.

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