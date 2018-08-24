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За сутки биткоин подорожал почти на $200

Экономика

23 августа стоимость криптовалюты упала до $6,34 тыс

За сутки биткоин подорожал почти на $200
Steven Millstein
Биткоин

Вашингтон, 24 августа 2018, 10:16 — REGNUM  Стоимость криптовалюты биткоин продолжает подниматься после падения 23 августа. На текущий час, по данным портала CoinMarketCap, наиболее популярная криптовалюта стоит $6,53 тыс.

Следует отметить, что 23 августа, на фоне решении биржевого регулятора SEC (США) отклонить запуск девяти биржевых фондов, привязанных к биткоин-фьючерсам, стоимость биткоина упала до $6,34 тыс. Таким образом, за сутки цена указанной криптовалюты выросла почти на $200. По данным портала, за сутки рост цены на биткоин составил 1,22%.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа стражи порядка китайского города Сиань арестовали троих хакеров, подозреваемых в краже порядка 600 млн юаней (порядка $87 млн) в виртуальной валюте. По предварительным данным, киберпреступники удаленно взламывали аккаунты пользователей, на которых находилась виртуальная валюта, и похищали ее.

Читайте также: Китайская полиция арестовала хакеров, укравших $87 млн в биткоинах

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