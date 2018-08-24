«Лучше лишние 2-3 года отработать, но получить достойную пенсию»

Заринский район, Алтайский край, , 10:14 — REGNUM Повышать пенсионный возраст нужно, но страна расплодила тунеядцев, одни всего 10−15 лет работают, другие совсем не работают, а деньги где-то надо брать для выплаты пенсий. С этим фактом следует бороться. Кроме того, повышать надо, чтобы у пенсионеров была достойная пенсия. Лучше лишние 2−3 года отработать, но получить хорошую пенсию, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель СПК «Нива» Заринского района Алтайского края Геннадий Пономарев.

При этом вызывает отрицательные эмоции высокое повышение возраста женщинам, особенно это касается работниц сельского хозяйства. Доярка в 63 года не сможет доить коров, это нереально. Можно добавить возраст 2−3 года, но не восемь и пять лет. Надо поднимать возраст дифференцировано, учитывая специфику труда. Людям более тяжелых профессий, в частности, в сельском хозяйстве (доярки, механизаторы) поднимать пенсионный возраст не стоит, а муниципальным служащим, которые занимаются умственным трудом, а не тяжелым физическим, можно, это было бы правильно.

«В некоторых регионах, в частности в Алтайском крае, люди не доживают до 65 лет — тяжелый сельскохозяйственный труд, экологическая обстановка. Поэтому при повышении пенсионного возраста нужно сначала определить критерии — какое количество людей до 65 лет работают, а потом посмотреть, кто из этих работающих доживает до этого возраста и, исходя из этой статистики, принимать решение, на какое количество лет повышать», — высказал свое мнение Пономарев.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»