ЕАО в рамках единой субсидии предстоит освоить 737 млн рублей

Южно-Сахалинск, , 10:06 — REGNUM В рамках единой дальневосточной субсидии Еврейской АО выделено из федерального бюджета 737 млн рублей. Эти средства будут потрачены на 16 социальных проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На 737 млн рублей в ЕАО планируют сделать много нужных и важных дел. В первую очередь будет проведен ремонт областной детской больницы, в помещении для выхаживания недоношенных младенцев. Там же будет установлено новое медицинское оборудование. Также в ЕАО подготовят проекты строительства школ и детских садов в Биробиджане и в муниципалитетах, дома-интерната для престарелых и инвалидов, дополнительного жилого корпуса в психоневрологическом интернате, социально-культурного центра в поселке Волочаевка.

131 млн рублей будет потрачен на оборудование для школ и детских садов. Также власти приобретут квартиры для учителей и медицинских работников.

Как сообщало ИА REGNUM, из федерального бюджета на реализацию социально значимых проектов в ДФО выделено в рамках единой субсидии 53,7 млрд рублей. Эти средства будут потрачены на 197 объектов. Львиная доля субсидии уходит на Сахалин, там только до конца 2018 года будет построено и введено в строй 89 социальных объектов на сумму 13,6 млрд рублей. Всего до 2020 года Сахалин в рамках субсидии получит 25,3 млрд рублей.