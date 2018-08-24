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Энергетики открыли отопительный сезон в якутском поселке Депутатский

Экономика

Директор Якутскэнерго сообщил, что компания относится к делу со всей ответственностью и предпримет меры, чтобы «потребители встретили зиму в тепле»

Энергетики открыли отопительный сезон в якутском поселке Депутатский
Geoffrey Gallaway
Ближе к теплу

Якутск, 24 августа 2018, 09:53 — REGNUM  Энергетики Сахаэнерго (входит в Якутскэнерго) подготовили оборудование теплосетей и открыли отопительный сезон 2018−2019 гг. в поселке Депутатский Усть-Янского района Якутии, сообщает 24 августа пресс-служба предприятия.

Генеральный директор Якутскэнерго Александр Слоик сообщил, что отопительный сезон в Депутатском традиционно стартует один из первых. «Мы неизменно подходим к ним со всей ответственностью, чтобы потребители встретили зиму в тепле», — сказал он.

Отмечается, что в рамках подготовки к отопительному сезону была введена в строй котельная «Северное Сияние», которая обеспечивает теплоснабжением Усть-Янский межулусный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Кроме того, энергетики подготовили оборудование Депутатской ТЭЦ, выполнив капитальный ремонт на трех котлах, отремонтировали сети холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, а также 850 метров теплосетей.

Напомним, в 10 августа в Сахаэнерго сообщили о полном отключении объектов в поселке Депутатском, которые обслуживает Единая эксплуатационная служба Усть-Янского района, — административных учреждений, школ и детских садов, социальных учреждений и Центральной районной больницы.

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Причиной столь резкого шага со стороны энергетиков стала накопившаяся задолженность в размере 66 млн рублей. Энергетики пообещали не подключать объекты к теплу «до полного погашения задолженности».

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Отопительный сезон
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