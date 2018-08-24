Цены на нефть штурмуют максимумы конца июля

Москва, , 09:37 — REGNUM Цены на нефть 23 августа практически не изменились и в течение дня кучно консолидировались в ограниченном диапазоне без значимых колебаний. Несмотря на возобновление роста доллара, котировки держались довольно стойко и смогли закрыться выше отметки $75 по сорту Brent. 24 августа на утренних торгах актив уже штурмует свежие максимумы конца июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Похоже, быки на рынке черного золота еще не выдохлись. Сделав небольшую паузу, покупатели вернулись в игру, но, безусловно, стали действовать осторожнее, что само собой подразумевается по мере подъема цен на новые высоты. На уходящей неделе неплохо порадовала рынок статистика из США — запасы сырой нефти в стране сильно падают, напоминая инвесторам об угрозе для мирового предложения. Это в контексте Ирана остается основным фактором поддержки Brent на сегодняшний день.

«При этом доллар все же ограничивает свободу действий котировок. Накануне американская валюта активно восстанавливалась, и нефть не смогла вырасти. Так что не стоит выпускать из виду динамку доллара, тем более что 24 августа его может ждать волатильность — на симпозиуме в Джексон-Хоуле состоится выступление главы ФРС Пауэлла, которое может повлиять на расстановку сил на всех торговых площадках. Подтверждение пробоя уровня $75 выведет котировки на отметку $76, но для этого потребуются свежие катализаторы», — считает эксперт.

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