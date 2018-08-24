«Людям надо дать время на адаптацию в новых условиях пенсионной реформы»

Барнаул, , 08:49 — REGNUM Повышение пенсионного возраста в России необходимо, но, может быть, предложен слишком резкий подъём, неожиданный для населения. Нельзя сказать, что люди активно поддерживают это предложение властей, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Алтайского регионального отделения молодежной Общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Евгений Якунин.

По его мнению, стоит как-то смягчить процесс и срок повышения возраста. Для мужчин, может быть, 65 лет — это нормальный возраст выхода на пенсию, а для женщин повышение на восемь лет — многовато.

«С другой стороны, многие люди в 60−65 лет работают и полны сил и желания продолжать работать. Кроме того, финансовая ситуация в стране такая, что пенсионеров становится больше, а работающих граждан меньше. Пенсионную реформу проводить нужно, но постепенно, растянув процесс на 10−15 лет, чтобы люди адаптировались в новых условиях. Также подходить к этому вопросу надо индивидуально с учётом региональной специфики», — высказал свое мнение Якунин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»