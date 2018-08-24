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«Неразвитая конкуренция»: в Свердловской области проверили рынок услуг ЖКХ

Экономика

По состоянию на 2016-2017 годы

Екатеринбург, 24 августа 2018, 08:23 — REGNUM  В Свердловской области рынки услуг по начислению платежей за жилищные и коммунальные услуги в 2016 и 2017 годах являются высококонцентрированными рынками с неразвитой конкуренцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС).

«На рынке услуг по начислению и сбору платежей за ЖКУ в 2016 и 2017 годах доля АО «Расчетный центр Урала» в географических границах трех муниципальных образований составила 100%, а доля ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» в 2016 году составляла 100% в географических границах 36 муниципальных образований, в 2017 году в географических границах 31 муниципального образования», — сообщили в пресс-службе управления.

По данным анализа эти обстоятельства создают монопольное положение компаний на рынке и позволяют им обладать «исключительной рыночной властью в отношении своих потребителей».

Также указано на то, что при выходе на рынок в 2016—2017 годы по оплате услуг ЖКХ иные компании сталкивались с препятствиями в виде деятельности на рынке являющихся дочерними компаниями ресурсоснобжающих организаций.

При этом в региональном УФАС отмечают, что в целом барьеры преодолимы, если будет улучшаться сервис и внедряться новые технологии.

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Борьба с монополизацией в экономике
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