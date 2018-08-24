Якутия будет искать на ВЭФ инвесторов для создания центра палеогенетики

Якутск, , 08:04 — REGNUM Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) в Якутии представит на четвёртом Восточном экономическом форуме два инвестпроекта, один из которых — по созданию центра палеогенетики. Вторым станет проект ткане-инженерной композитной модели печени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СВФУ.

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Центр палеогенетики, как ожидают в вузе, будет мирового уровня и станет местом проведения экспериментов по клонированию мамонтов. Этот проект получил поддержку правительства республики, пояснила ректор СВФУ Евгения Михайлова. Средства инвесторов нужны для приобретения оборудования, речь идёт о сумме порядка 400 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на четвёртом Восточном экономическом форуме во Владивостоке руководство Якутии намерено найти инвесторов, которые занялись бы добычей полезных ископаемых, построили мусороперерабатывающий завод, наладили косторезное производство и лесопереработку.