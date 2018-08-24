«Радикальное изменение пенсионного возраста требует обоснования»

Кемерово, , 07:51 — REGNUM Если даже и есть какие-то негативные моменты в пенсионной системе РФ, то так радикально менять возраст, не объясняя, какие будут последствия для людей предпенсионного возраста, нельзя. Ожидания людей, которые всю жизнь работали и в ближайшие 2−3 года планировали выйти на пенсию, исполнены не будут, это несправедливо, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный врач ГБУЗ КО «Кемеровский областной клинический наркологический диспансер», главный нарколог Кемеровской области, д.м.н., профессор Андрей Лопатин.

По его словам, мужчины в среднем по стране до 65 лет практически не доживают. Назначать пенсию на этот возраст, до которого они не дожили, это насмешка. В лучшем случае они будут доживать до пенсии и умирать, это очень цинично. Как правительство будет смотреть в глаза родственникам не доживших до пенсии людей? Женщинам тоже очень высоко подняли плану, откуда взялась цифра восемь, никто не объясняет, почему именно на это срок, с чем это связано, какие демографические обоснования.

«Эти факторы отрицательно окрашивают предлагаемую пенсионную реформу, вызывая негативное отношение людей. Сначала надо было провести предварительное обсуждения с гражданами, подготовить их, может быть, рассмотреть другие варианты по улучшению ситуации в пенсионной системе, а затем уже принимать такие радикальные шаги», — высказал свое мнение Лопатин.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»