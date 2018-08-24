В Курганской области за пять лет закрылось 2,6 тысячи предприятий

Курган, , 07:43 — REGNUM За пять лет в Курганской области число хозяйствующих субъектов сократилось на 2,6 тысячи, включая филиалы и представительства. Индивидуальных предпринимателей, наоборот, стало больше на 160, включая фермеров, нотариусов и адвокатов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно данным Свердловскстата, в 2014 году в Курганской области работало 17 498 предприятий, а в июле 2018-го — уже 14 851. Индивидуальных предпринимателей за период 2014—2018 гг. стало больше на 160, и на сегодня в Зауралье их 17 745.

Только с начала 2018 года в регионе прекратили работу 316 предприятий. Отрадно, что растёт число предпринимателей. И с начала 2018 года число ИП стало больше на 262.

Согласно данным за 2017 год, на одно открывшееся предприятие приходилось 2,8 закрытого. По ИП — на одного зарегистрированного приходилось 1,1 снятого с учёта.

Статистика с начала года более отрадная. На 53 вновь открывшиеся предприятия пришлось 54 закрытых. С предпринимательством ещё лучше: 361 ИП зарегистрировался, снялся с учёта — 281.

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