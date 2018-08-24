Читинский Центрально-Европейский банк лишился лицензии

Москва, , 07:29 — REGNUM В связи с нарушениями законов, регулирующих банковскую деятельность, Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Центрально-Европейского банка (город Чита). Об этом говорится в сообщении, опубликованном 24 августа на сайте регулятора.

Отмечается, что лицензия кредитной организации отозвана с 24 августа в связи с «наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков». В регуляторе уточнили, что Центрально-Европейский банк неоднократно нарушал нормативные акты Банка России.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в ЦБ РФ заявили, что временными администрациями ПАО «ОФК Банк» и КБ «РТБК» выявлены мошеннические операции по выводу активов ПАО «ОФК Банка» и операции замены ликвидных активов КБ «РТБК» на низколиквидные ценные бумаги.

Читайте также: ЦБ выявил махинации ОФК Банка и «РТБК»