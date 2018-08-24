Барнаульский водоканал заменил трубы на одном из самых аварийных участков

Барнаул, , 07:17 — REGNUM Работы по перекладке водопровода на улице Пушкина в Барнауле завершены. Протяженность новой сети составила почти 300 метров, сообщила 24 августа пресс-служба компании «Росводоканал Барнаул».

«Анализ аварийности, который ведется на предприятии постоянно, показал, что на этом участке в последние годы увеличилось количество повреждений. Это связано с износом сети», — прокомментировал окончание работ главный инженер предприятия Андрей Полюго.

Он добавил, что самым оптимальным решением было проложить новый полиэтиленовый водопровод, срок службы которого около 50 лет. Таким образом, было стабилизировано водоснабжение потребителей и повышена надежность водоснабжения.

Работы на этом участке велись с июня. Линия водовода оснащена 14 новыми колодцами. При этом перекладка велась без отключения водоснабжения потребителей — для этого был проложен временный водопровод. Стоимость проекта составила 8,8 млн рублей.

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