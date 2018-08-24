Минюст требует ликвидировать Пензенскую ассоциацию торговли

Пенза, , 07:15 — REGNUM Управление Министерства юстиции РФ по Пензенской области обратилось в Арбитражный суд региона с требованием о ликвидации Пензенской региональной ассоциации торговли, созданной четыре года назад четырьмя компаниями и двумя физлицами, часть юрлиц-создателей к моменту подачи иска уже ликвидирована. Дело принято к производству, а судебное заседание назначено на 11 сентября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ассоциация была учреждена 14 февраля 2014 года в Пензе. Председатель президиума с октября 2017 года — Надежда Епифанова, которая является владельцем ликвидированной саратовской компании «Вседлядома». Учредителями ассоциации выступили ООО «Пензрегионторг» (в июне 2017 года ликвидировано), ООО «Белпродукт» (ликвидировано в мае 2017 года), ООО «Титул» (с 15 августа 2018 года находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юрлиц), ООО «Юстина» (ликвидировано в мае 2016 года), Юрий Сергеев (руководитель и соучредитель региональной общественной организации военнослужащих, ветеранов локальных войн и силовых структур «Солдаты Руси», глава ЖСК «Учёные», бывший глава РО ООО «Общественная комиссия по борьбе с коррупцией» по области, соучредитель отделения «Союза десантников») и индивидуальный предприниматель Александр Бондаренко.

Иск о ликвидации торговой ассоциации и исключении её из реестра юрлиц был подан ведомством 18 июня 2018 года, но рассмотрение дела несколько раз откладывалось. Суд запросил доказательства, в числе которых сведения о возбуждённых в отношении Пензенской региональной ассоциации торговли исполнительных производствах, данные о принадлежащей ей недвижимости, сведений из налоговой службы о последней поданной отчётности.

Судьбу ассоциации решат 11 сентября 2018 года.