Якутия продемонстрирует на ВЭФ проекты в сфере недропользования

Якутск, , 07:11 — REGNUM На четвёртом Восточном экономическом форуме во Владивостоке руководство Якутии намерено найти инвесторов, которые занялись бы добычей полезных ископаемых, построили мусороперерабатывающий завод, наладили косторезное производство и лесопереработку. Эти, а также ряд других проектов республика представит на ВЭФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Ключевой отраслью в Якутии по-прежнему является добыча полезных ископаемых, потому привлекать инвесторов будут перспективами освоения Тирехтяхского месторождения россыпного олова (Усть-Якнский район), Томторского месторождения редкоземельных металлов «Оленёкский район), а также крупнейшего в мире Эльгинского угольного месторождения. Последний проект руководство региона даже обещает снабдить инфраструктурой.

Помимо разработки недр республика будет предлагать инвесторам построить теплицу и мусороперерабатывающий завод, а также реализовать ряд других проектов по линии градостроительного развития Якутска. Китайских бизнесменов, предполагают в Якутии, могут заинтересовать предложения по созданию косторезного производства, лесопереработка, а также ряд высокотехнологичных и социальных проектов.

Инвесторов ищут и для модернизации Жатайского судостроительного завода. Помимо экономических проектов на ВЭФ будут также представлены предложения инвестировать средства в туристическую отрасль республики.

По словам временно исполняющего обязанности председателя правительства Якутии Владимира Солодова, главная цель делегации Якутии на ВЭФ — вернуться с форума с конкретными результатами в виде предметных прагматичных инвестпроектов, которые откроют новые перспективы для развития республики. Врио премьер-министра региона также подчеркнул, что это мероприятие является главным событием для республики с точки зрения привлечения инвестиций.

«Это один из двух форумов в России, проведение которого утверждено Указом президента РФ, и в котором всегда лично принимает участие Владимир Путин», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, на подготовку к ВЭФ Якутия потратит из бюджета 4,2 млн рублей.

За эти деньги исполнитель контракта должен будет построить и полностью оснастить павильон республики на «Улице Дальнего Востока», найти персонал для работы в нём, подготовить презентации региональных проектов, а также организовать транспортировку, обеспечение питанием и проживанием не менее 45 человек делегатов форума от Якутии.

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