«Пекинский мост» привез в ливанский Триполи 800 контейнеров с продуктами

Бейрут, , 06:30 — REGNUM Китайское судно «Пекинскй мост» компании CMA CGM прибывало в ливанский порт Триполи 23 августа, пройдя Суэцкий канал и выгрузив 800 контейнеров продуктов, сообщает агентство Синьхуа.

«После открытия морской линии между Ливаном и Китаем порт Триполи станет центральным портом транзита в Средиземном море», — заявил управляющий порта Триполи Ахмад Тамер, добавив, что порт будет принимать подобного рода гигантские суда с продуктами каждые две недели, что позволит насытить ливанский рынок.

«Пекинский мост» достигает 295 метров в длину и 32 метров в ширину. 17 августа текущего года другое судно из Китая прибыло в Триполи, привезя с собой 1000 тыс. контейнеров товара. Судно Cmacgm Nerval имеет длину 600 метров и 40 метров в ширину, что делает его крупнейшим судном, зашедшим в порт Триполи за всю его историю.