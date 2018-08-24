«Татагропромбанк» раздал кредиторам-первоочередникам более 436 млн рублей

Казань, , 05:51 — REGNUM Обанкроченный в мае 2017 года «Татагропромбанк», аффилированный с экс-председателем правлением другого банкрота «Татфондбанка» Робертом Мусиным, к началу августа 2018 года выплатил кредиторам первой очереди почти 27% от общей суммы. Размер выплаты составил 436,663 млн рублей. Конкурсный управляющий банка отчитался о ходе конкурсного производства, которое продлится до 20 ноября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Общая сумма выплаченных кредиторам первой очереди на 1 августа средств составила 26,68% — 436,663 млн рублей. В целом на начало июля 2018 года долги банка по всем очередям, внесённым в реестр, превышали 1,774 млрд рублей, а кредиторов было более 134. При этом на первую очередь пришлось 109 кредиторов с суммой требований более 1,636 млрд рублей.

За время конкурсного производства к августу 2018 года управляющий в связи с невозможностью взыскания списал имущество стоимостью 817 тыс. рублей, подал 118 исков на взыскание свыше 1,284 млрд рублей. Из них судами уже удовлетворено 97 исков на общую сумму 778,983 млн рублей. По 95 исполнительным производствам планируется взыскать 351,811 млн рублей, из которых пока взыскано только 18,571 млн рублей.

В конкурсную массу банка по результатам судебных споров поступило 380,808 млн рублей.

Не обошлось в деле банкротстве «Татагропромбанка» без уголовных дел. В конце июля 2017 года ЦБ РФ отправил в правоохранительные органы заявление по фактам хищения имущества казанского банка «под видом выдачи кредитов юридическим лицам, вывода ликвидных активов и возможного преднамеренного банкротства банка». Материалы приобщили к аналогичному делу ТФБ.

В ближайшее время конкурсный управляющий запланировал проверить обстоятельства банкротства банка.

Напомним, «Татагропромбанк» был лишён лицензии следом за крупнейшим банком региона — «Татфондбанком» в апреле 2018 года, а в мае его признали банкротом. Банки были связаны через бывшего председателя правления ТФБ, депутата Госсовета РТ Роберта Мусина и ООО «Новая нефтехимия», имеющего свыше 46% доли в «Татагропромбанке». На сегодня, что Мусин, что ООО «Новая нефтехимия» — банкроты. Помимо этого, экс-банкир является фигурантом ряда уголовных дел, связанных с хищением и мошенничеством. Сумма ущерба по делам превышает 50 млрд рублей.