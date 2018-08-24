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Между Китаем и Казахстаном запущен новый регулярный железнодорожный маршрут

Экономика

Поезд Чэнду — Алма-Ата вышел из центральной железнодорожной станции Чэнсян в Чэнду вечером по местному времени 22 августа

Пекин, 24 августа 2018, 05:41 — REGNUM  Китай запускает новый грузовой железнодорожный маршрут, соединяющий столицу провинции Сычуань на юго-западе Китая городом Алма-Ата в Казахстане, сообщает 23 августа агентство Синьхуа.

Поезд, груженый кондиционерами, лифтами и землеройным оборудованием вышел из центральной железнодорожной станции Чэнсян в Чэнду вечером по местному времени 22 августа и, в течение восьми дней с момента отправления, доберется до Алма-Аты. В дальнейшем поезд будет ходить на регулярной основе.

Напомним, что Китай активно развивает прямое железнодорожное сообщение между своими городами и городами Европы и Азии в рамках инициативы «Нового шелкового пути».

В настоящее время поезда между Китаем и Европой сделали более 2490 рейсов всего за первую половину 2018 года, что на 69% больше в сравнении с прошлогодними показателями за тот же период.

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«Новый шелковый путь»
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