Между Китаем и Казахстаном запущен новый регулярный железнодорожный маршрут

Пекин, , 05:41 — REGNUM Китай запускает новый грузовой железнодорожный маршрут, соединяющий столицу провинции Сычуань на юго-западе Китая городом Алма-Ата в Казахстане, сообщает 23 августа агентство Синьхуа.

Поезд, груженый кондиционерами, лифтами и землеройным оборудованием вышел из центральной железнодорожной станции Чэнсян в Чэнду вечером по местному времени 22 августа и, в течение восьми дней с момента отправления, доберется до Алма-Аты. В дальнейшем поезд будет ходить на регулярной основе.

Напомним, что Китай активно развивает прямое железнодорожное сообщение между своими городами и городами Европы и Азии в рамках инициативы «Нового шелкового пути».

В настоящее время поезда между Китаем и Европой сделали более 2490 рейсов всего за первую половину 2018 года, что на 69% больше в сравнении с прошлогодними показателями за тот же период.

Читайте ранее в этом сюжете: Поток поездов в Европу через перевал в китайском Синьцзяне бьет все рекорды