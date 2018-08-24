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Для строителей Камчатки будут перерабатывать вулканический материал

Экономика

Проект представила компания «Камчатнеруд»

Петропавловск-Камчатский, 24 августа 2018, 05:38 — REGNUM  Резидент ТОР «Камчатка» займётся переработкой вулканического материала для строительной отрасли региона. Как рассказали ИА REGNUM в Минвостокразвития, реализация проекта обойдется в более 475 млн рублей.

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Предложенный проект включает добычу, переработку, производство и реализацию песчано-гравийной смеси и природного камня вулканогенных пород из Быстринского, Николаевского и Мутновского месторождений в Елизовском районе Камчатского края.

«Потребление строительных материалов в том же районе, где расположено производство, — важное конкурентное преимущество нашего проекта, основными целями которого являются создание высокорентабельного предприятия, а также удовлетворение рынка строительными материалами и иными продуктами добычи песчано-гравийного материала и природного камня», — пояснила руководитель ООО «Камчатнеруд» Светлана Гуляева.

Реализация проекта будет осуществляться поэтапно. Конечные сроки реализации — второй квартал 2022 года.

Кроме природного гравия и камня, песчано-гравийной смеси «Камчатнеруд» будет выпускать облицовочные плиты и блоки для опорных стен и парапетов, цоколи зданий, бордюрный камень, а также тротуарную плитку и брусчатку.

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Как сообщало ИА REGNUM, на территории опережающего развития «Камчатка» реализуются инвестпроекты по строительству комплекса для хранения и складирования нефтепродуктов, флотационной обогатительной фабрики для глубокой переработки полезных ископаемых (никелевая руда), высокотехнологичных рыбоперерабатывающих заводов, переработки твёрдых коммунальных отходов, переработки полезных ископаемых, развития сельского хозяйства и развития туризма.

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Территории опережающего социально-экономического развития
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