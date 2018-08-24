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США и Китай провели переговоры по торговым вопросам

Экономика

Поговорили о торговых отношениях

Вашингтон, 24 августа 2018, 04:31 — REGNUM  В Вашингтоне завершились двухдневные переговоры между представителями Китая и США по урегулированию торговых конфликтов между странами, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по вопросам справедливых торговых отношений, включая позиции, перечисленные в американском докладе 301. Этот доклад описывает возможные угрозы по хищению интеллектуальной собственности США со стороны Китая и устанавливает пошлины на китайские товары.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа власти Китая ввели ответные пошлины в размере 25% на импорт из США на общую сумму в $16 млрд. Пошлины были введены в качестве симметричных мер на действия США по увеличению пошлин на китайский импорт.

Читайте ранее в этом сюжете: «Торговая война»: Китай ответил США новыми пошлинами на $16 млрд

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Торговая война между Китаем и США
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