США и Китай провели переговоры по торговым вопросам

Вашингтон, , 04:31 — REGNUM В Вашингтоне завершились двухдневные переговоры между представителями Китая и США по урегулированию торговых конфликтов между странами, сообщает пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по вопросам справедливых торговых отношений, включая позиции, перечисленные в американском докладе 301. Этот доклад описывает возможные угрозы по хищению интеллектуальной собственности США со стороны Китая и устанавливает пошлины на китайские товары.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа власти Китая ввели ответные пошлины в размере 25% на импорт из США на общую сумму в $16 млрд. Пошлины были введены в качестве симметричных мер на действия США по увеличению пошлин на китайский импорт.

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